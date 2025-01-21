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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
22.01.2025 22:00 - : -
РБ Зальцбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 января 2025, 19:39 |
120
0

Реал Мадрид – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 22 января в 22:00 по Киеву

21 января 2025, 19:39 |
120
0
Реал Мадрид – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Во вторник, 22 января, состоится матч 7-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между мадридским «Реалом» и «РБ Зальцбург».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – РБ Зальцбург
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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