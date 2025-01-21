Во вторник, 22 января, состоится матч 7-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между мадридским «Реалом» и «РБ Зальцбург».

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Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция