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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
22.01.2025 22:00 – FT 5 : 1
РБ Зальцбург
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Лига чемпионов
23 января 2025, 00:43 | Обновлено 23 января 2025, 01:27
631
0

Реал – РБ Зальцбург – 5:1. Дубли Родриго и Винисиуса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги чемпионов

23 января 2025, 00:43 | Обновлено 23 января 2025, 01:27
631
0
Реал – РБ Зальцбург – 5:1. Дубли Родриго и Винисиуса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

22-го января в 22:00 стартовал матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Зальцбургом».

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице Лиги чемпионов «Реал», имея в своем активе 9 очков, занимает 22-е место. «РБ Зальцбург» с 3 очками находится на 34-й позиции.

Украинский голкипер «Королевского клуба» Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Лига чемпионов. 7-й тур. 22 января

Реал – РБ Зальцбург – 5:1

Голы: Родриго, 23, 34, Мбаппе, 48, Винисиус, 55, 77 – Бидструп, 85

Видеообзор матча:

Видео голов в Telegram.

ГОЛ! 1:0 Родриго, 23

ГОЛ! 2:0 Родриго, 34

ГОЛ! 3:0 Мбаппе, 48

ГОЛ! 4:0 Винисиус, 55

ГОЛ! 5:0 Винисиус, 77

ГОЛ! 5:1 Бидструп, 85

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Мадс Бидструп (РБ Зальцбург).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид РБ Зальцбург Лига чемпионов Андрей Лунин видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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