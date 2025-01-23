Реал Мадрид

Реал – РБ Зальцбург – 5:1. Дубли Родриго и Винисиуса. Видео голов и обзор
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22-го января в 22:00 стартовал матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Зальцбургом».
Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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В турнирной таблице Лиги чемпионов «Реал», имея в своем активе 9 очков, занимает 22-е место. «РБ Зальцбург» с 3 очками находится на 34-й позиции.
Украинский голкипер «Королевского клуба» Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
Лига чемпионов. 7-й тур. 22 января
Реал – РБ Зальцбург – 5:1
Голы: Родриго, 23, 34, Мбаппе, 48, Винисиус, 55, 77 – Бидструп, 85
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Родриго, 23
ГОЛ! 2:0 Родриго, 34
ГОЛ! 3:0 Мбаппе, 48
ГОЛ! 4:0 Винисиус, 55
ГОЛ! 5:0 Винисиус, 77
ГОЛ! 5:1 Бидструп, 85
События матча
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