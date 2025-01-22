Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
22.01.2025 22:00 - : -
РБ Зальцбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 января 2025, 05:05 | Обновлено 22 января 2025, 05:06
71
0

Реал Мадрид – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 22 января в 22:00 по Киеву

22 января 2025, 05:05 | Обновлено 22 января 2025, 05:06
71
0
Реал Мадрид – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал Мадрид» встретится с «Ред Булл Зальцбург». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда в прошлом сезоне обновили рекорд, в очередной раз взяв Ушастого. Тогда Анчелотти прибавил еще победы на внутренней арене, в Суперкубке и Примере. Сейчас у Карло были новые трофей, Суперкубок УЕФА в конце лета и Межконтинентальный кубок перед Новым Годом. Но какую же порку устроила Барселона в прошлое воскресенье, в финале Суперкубка. Примечательно, что до этих 2:5 был еще более крупный разгром, 0:4, в домашнем Эль Класико. Но и каталонцы допускают осечки, так что вся борьба в Примере еще впереди. Нестабильно смотрелись сливочные даже в Лиге чемпионов. Они трижды проиграли, Лиллю, Милану и Ливерпулю. Более того, проигрывали немцам дома, Штутгарту и Боруссией (той и вовсе 0:2), но оформляли волевые победы. А в декабре снова, как и летом в Суперкубке, испанцы оказались сильнее Аталанты.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Ред Булл Зальцбург

Клуб переживает непростое время. Постепенно сказывается смерть основателя франшизы, Матешица - нынешние владельцы не так одержимы спортивными, в том числе и футбольными успехами. Все может измениться при Клоппе, что как раз начинает работу в международной структуре. Но пока что остается констатировать, что в 2024-м году быки уступили чемпионский титул в родной Австрии Штурму, а сейчас и вовсе идут четвертыми, отставая от лидера на 10 очков. Компенсировать эти неудачи у Лейндерса получалось в Лиге чемпионов, где в квалификации последовательно выбили Твенте и киевское Динамо. Но в основном раунде получилось обыграть только Фейеноорд дома. Остальные поединки были проиграны, причем сухо, и не только Байеру и ПСЖ, но и дебютирующему Бресту, пражской Спарте и Динамо из Загреба. Если не выиграть в Мадриде, шансов на плей-офф вообще не останется.

Статистика личных встреч

Единственный матч, и то товарищеский, был сыгран в 2019-м году. И тогда королевский клуб минимально, 1:0, выиграл.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут даже призрака борьбы. Галактикос просто обязаны громить аутсайдера: ждем их победы с форой -2,5 голов (коэффициент - 1,76).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
22 января 2025 -
22:00
РБ Зальцбург
Фора Реала (-2.5) 1.76 Сделать ставку
По теме:
Слован – Штутгарт – 1:3. Дубль Левелинга. Видео голов и обзор матча
Спарта Прага – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Аталанта – Штурм – 5:0. Разгром в Бергамо. Видео голов и обзор матча
РБ Зальцбург Реал Мадрид Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
Бокс | 21 января 2025, 11:01 0
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»

Британец в очередной раз объявил о завершении карьеры

Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
Хоккей | 21 января 2025, 19:38 3
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал

Команда снова уступила Словакии

Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Футбол | 21.01.2025, 23:59
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Футбол | 21.01.2025, 06:59
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Фейеноорд – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 22.01.2025, 04:19
Фейеноорд – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Фейеноорд – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
20.01.2025, 08:32
Футбол
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
20.01.2025, 17:22 64
Футбол
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
20.01.2025, 07:48 8
Бокс
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
20.01.2025, 04:10 69
Теннис
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
20.01.2025, 00:07 15
Хоккей
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
21.01.2025, 02:15 3
Хоккей
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
21.01.2025, 11:58 1
Футбол
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
21.01.2025, 20:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем