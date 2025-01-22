22 января на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал Мадрид» встретится с «Ред Булл Зальцбург». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда в прошлом сезоне обновили рекорд, в очередной раз взяв Ушастого. Тогда Анчелотти прибавил еще победы на внутренней арене, в Суперкубке и Примере. Сейчас у Карло были новые трофей, Суперкубок УЕФА в конце лета и Межконтинентальный кубок перед Новым Годом. Но какую же порку устроила Барселона в прошлое воскресенье, в финале Суперкубка. Примечательно, что до этих 2:5 был еще более крупный разгром, 0:4, в домашнем Эль Класико. Но и каталонцы допускают осечки, так что вся борьба в Примере еще впереди. Нестабильно смотрелись сливочные даже в Лиге чемпионов. Они трижды проиграли, Лиллю, Милану и Ливерпулю. Более того, проигрывали немцам дома, Штутгарту и Боруссией (той и вовсе 0:2), но оформляли волевые победы. А в декабре снова, как и летом в Суперкубке, испанцы оказались сильнее Аталанты.

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Ред Булл Зальцбург

Клуб переживает непростое время. Постепенно сказывается смерть основателя франшизы, Матешица - нынешние владельцы не так одержимы спортивными, в том числе и футбольными успехами. Все может измениться при Клоппе, что как раз начинает работу в международной структуре. Но пока что остается констатировать, что в 2024-м году быки уступили чемпионский титул в родной Австрии Штурму, а сейчас и вовсе идут четвертыми, отставая от лидера на 10 очков. Компенсировать эти неудачи у Лейндерса получалось в Лиге чемпионов, где в квалификации последовательно выбили Твенте и киевское Динамо. Но в основном раунде получилось обыграть только Фейеноорд дома. Остальные поединки были проиграны, причем сухо, и не только Байеру и ПСЖ, но и дебютирующему Бресту, пражской Спарте и Динамо из Загреба. Если не выиграть в Мадриде, шансов на плей-офф вообще не останется.

Статистика личных встреч

Единственный матч, и то товарищеский, был сыгран в 2019-м году. И тогда королевский клуб минимально, 1:0, выиграл.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут даже призрака борьбы. Галактикос просто обязаны громить аутсайдера: ждем их победы с форой -2,5 голов (коэффициент - 1,76).