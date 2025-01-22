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  4. ВИДЕО. Superstar MVP. Судаков похвастался наградой лучшего игрока матча ЛЧ
Лига чемпионов
22 января 2025, 23:05 |
301
2

ВИДЕО. Superstar MVP. Судаков похвастался наградой лучшего игрока матча ЛЧ

Клуб выложил видео с хавбеком

22 января 2025, 23:05 |
301
2
ВИДЕО. Superstar MVP. Судаков похвастался наградой лучшего игрока матча ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

УЕФА признал хавбека Шахтера Георгия Судакова лучшим игроком матча основного этапа Лиги чемпионов против Бреста (2:0), в котором игрок забил гол с пенальти.

Клуб выложил видео Судакова с наградой, подписав его SUPERSTAR MVP.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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MaximusOne
В Судакова як і в Бондаренка є один значний мінус, через який вони незважаючи на свої хороші якості наврядчи би заграли в топ чемпіонаті Італії чи Англії, це слабка фізуха, хіба що в випадку якщо б перейшов в команду в якій б його використовували на позиції чистої десятки. 
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+1
avk2307
Если глянуть всю статистику Судаков вообще не мвп. МВП выбирают какие то важные технические персоны . Но статистически ни по одному показателю, да и по игре Судаков не заслуживает. Кевин возможно, но точно не Судаков
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