Лига чемпионов22 января 2025, 23:05 |
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ВИДЕО. Superstar MVP. Судаков похвастался наградой лучшего игрока матча ЛЧ
Клуб выложил видео с хавбеком
22 января 2025, 23:05 |
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УЕФА признал хавбека Шахтера Георгия Судакова лучшим игроком матча основного этапа Лиги чемпионов против Бреста (2:0), в котором игрок забил гол с пенальти.
Клуб выложил видео Судакова с наградой, подписав его SUPERSTAR MVP.
⭐️ S U P E R S T A R 👑 M V P ⭐️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 22, 2025
😍 @sudakov_11 🧡 @ChampionsLeague 🤩#Shakhtar #UCL #ШахтарБрест pic.twitter.com/F1KH9X3o0u
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Комментарии 2
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В Судакова як і в Бондаренка є один значний мінус, через який вони незважаючи на свої хороші якості наврядчи би заграли в топ чемпіонаті Італії чи Англії, це слабка фізуха, хіба що в випадку якщо б перейшов в команду в якій б його використовували на позиції чистої десятки.
Если глянуть всю статистику Судаков вообще не мвп. МВП выбирают какие то важные технические персоны . Но статистически ни по одному показателю, да и по игре Судаков не заслуживает. Кевин возможно, но точно не Судаков
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