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  4. Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Англия
18 июля 2024, 02:02 |
411
0

Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг

Норвежец решил перейти в «Реал»

18 июля 2024, 02:02 |
411
0
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

23-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

По информации Caughtoffside, норвежский голеадор изъявил желание перейти в мадридский «Реал». Холанда восхищает идея играть в одной команде с такими футболистами, как Винисиус, Мбаппе и Беллингем. Ожидается, что Эрлинг планирует доработать свой контракт с «горожанами» до лета 2027 года, а уже потом присоединиться на правах свободного агента к «королевскому клубу».

Отмечается, что желание Холанда покинуть «Манчестер Сити» связано с вероятным уходом Жузепа Гвардиолы в 2025 году. Испанский наставник может возглавить сборную Англии.

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач.

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Лионель Месси Реал Мадрид Манчестер Сити Ла Лига трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Эрлинг Холанд
Дмитро Олійник Источник: Caughtoffside
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