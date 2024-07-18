Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Норвежец решил перейти в «Реал»
23-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.
По информации Caughtoffside, норвежский голеадор изъявил желание перейти в мадридский «Реал». Холанда восхищает идея играть в одной команде с такими футболистами, как Винисиус, Мбаппе и Беллингем. Ожидается, что Эрлинг планирует доработать свой контракт с «горожанами» до лета 2027 года, а уже потом присоединиться на правах свободного агента к «королевскому клубу».
Отмечается, что желание Холанда покинуть «Манчестер Сити» связано с вероятным уходом Жузепа Гвардиолы в 2025 году. Испанский наставник может возглавить сборную Англии.
Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирон Богданович уже не руководит командой
Sport.ua при поддержке компании Эпицентр рассказывает о корнях нынешних успехов нашего волейбола