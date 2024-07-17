Динамо в контрольном матче обыграло команду из ЮАР

«Динамо» продолжает подготовку к старту в квалификации Лиги чемпионов и чемпионате Украины, а очередным соперником на сборе в Австрии стала команда из ЮАР «Мамелоди Сандаунз».

Киевляне выиграли со счетом 1:0, единственный гол в первом тайме забил Самба Диалло.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Падерборном» (0:0) и «Шальке» (2:2), а также обыграло «Брондбю» (4:0). Следующим соперником будет берлинский «Унион».

Контрольный матч

Динамо – Мамелоди Сандаунз 1:0

Гол: Диалло, 26

«Динамо»: 35. Нещерет (51. Моргун, 46), 44. Дубинчак, 3. Дячук, 40. Биловар, 9. Волошин (28. Себальос, 46), 17. Лонвейк (76. Пихальонок, 74), 18 Андриевский (6. Бражко, 74), 10. Шапаренко (8. Шепелев, 46), 7. Ярмоленко (к) (37. Царенко, 46), 30. Диалло (22. Кабаев, 46), 21. Супряга