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Динамо Киев
17.07.2024 19:00 – FT 1 : 0
Мамелоди Сандаунс
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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 20:56 | Обновлено 17 июля 2024, 21:30
1684
3

Динамо в контрольном матче обыграло команду из ЮАР

Единственный гол киевлян забил Самба Диалло

17 июля 2024, 20:56 | Обновлено 17 июля 2024, 21:30
1684
3
Динамо в контрольном матче обыграло команду из ЮАР
ФК Динамо Киев

«Динамо» продолжает подготовку к старту в квалификации Лиги чемпионов и чемпионате Украины, а очередным соперником на сборе в Австрии стала команда из ЮАР «Мамелоди Сандаунз».

Киевляне выиграли со счетом 1:0, единственный гол в первом тайме забил Самба Диалло.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Падерборном» (0:0) и «Шальке» (2:2), а также обыграло «Брондбю» (4:0). Следующим соперником будет берлинский «Унион».

Контрольный матч

Динамо – Мамелоди Сандаунз 1:0
Гол: Диалло, 26

«Динамо»: 35. Нещерет (51. Моргун, 46), 44. Дубинчак, 3. Дячук, 40. Биловар, 9. Волошин (28. Себальос, 46), 17. Лонвейк (76. Пихальонок, 74), 18 Андриевский (6. Бражко, 74), 10. Шапаренко (8. Шепелев, 46), 7. Ярмоленко (к) (37. Царенко, 46), 30. Диалло (22. Кабаев, 46), 21. Супряга

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Динамо Киев Мамелоди Сандаунз контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Самба Диалло
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Андрей⚒️
Самба один из недооценены игроков в УПЛ. Помню, он за Ю-19 разрывал, а в первой команде не играет что-то
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+3
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OtsoCity
Хтось дивився це лайно, ця африканська команда теж грала U19, як і брондбю!?
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-5
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