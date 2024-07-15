Динамо Киев

В среду, 17 июля, киевское «Динамо» проведет четвертый контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского станет южноафриканский клуб «Мамелоди Сандаунз» из Претории.

Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, «Динамо» в первом матче на летних сборах сыграло вничью 0:0 с немецким «Падерборном», а затем разошлась миром 2:2 с «Шальке 04». В третьей игре австрийского этапа подготовки киевляне разгромили датский «Брондбю» – 4:0.

Динамо – Мамелоди Сандаунз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер трансляции появится, как только станет доступен)