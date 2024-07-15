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Украина. Премьер лига
15 июля 2024, 07:54 | Обновлено 15 июля 2024, 07:55
86
0

Динамо – Мамелоди Сандаунз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 июля в 18:00 товарищеский матч летнего межсезонья

15 июля 2024, 07:54 | Обновлено 15 июля 2024, 07:55
86
0
Динамо – Мамелоди Сандаунз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В среду, 17 июля, киевское «Динамо» проведет четвертый контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского станет южноафриканский клуб «Мамелоди Сандаунз» из Претории.

Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, «Динамо» в первом матче на летних сборах сыграло вничью 0:0 с немецким «Падерборном», а затем разошлась миром 2:2 с «Шальке 04». В третьей игре австрийского этапа подготовки киевляне разгромили датский «Брондбю» – 4:0.

Динамо – Мамелоди Сандаунз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер трансляции появится, как только станет доступен)

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Динамо Киев контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Мамелоди Сандаунз
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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