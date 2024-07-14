Динамо добыло первую победу на сборе в Австрии, разгромив Брондбю
Киевляне забили три гола во втором тайме
В воскресенье, 14 июля, киевское «Динамо» сыграло третий контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.
Соперником подопечных Александра Шовковского стал один из самых титулованных датских клубов «Брондбю».
Товарищеский матч
«Динамо» – «Брондбю» – 4:0
Голы: Попов (14), Царенко (71), Андриевский (75), Пихаленок (81)
«Динамо»: Нещерет (Бущан, 46), Вивчаренко (Дубинчак, 62), Попов (Малыш, 62), Бражко (Андриевский, 62), Шепелев (Лонвейк, 62), Волошин (Ярмоленко, 46), Ванат (Супряга, 62), Лонвейк (Пихаленок, 33), Караваев (Тымчик, 62), Буяльский (К) (Царенко, 62), Биловар (Дячук, 62)
Запасной: Игнатенко
«Брондбю» (стартовый состав): Санне-Шмидт, Каррис, Зондергард, Чиембе, Хагхейм, Ларсен, Ковальчик, Греве, Нарти, Иебо, Омоянфо (К)
В первом матче на летних сборах «Динамо» сыграло в сухую ничью с немецким «Падерборном» (0:0). А во втором была зафиксирована уже результативная ничья с «Шальке» – 2:2.
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Начало товарищеского матча запланировано на 14 июля в 15:00 по Киеву
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Пихаленок уже показывает зачем его купили, а Ярмола как всегда делает то - что не умеют 80% игроков УПЛ в любом возрасте
Защита стабильно хотя бы раз за матч- привозит сама себе
Царенко сегодня хорош!
с победой самый титулованный и популярный клуб Украины!
Вболівальники в шлюхтьора мега круті ! Дивлюся на коментарі і розумію,що популярність шлюхтьора діє тільки на людей за якими плаче психіатрична лікарня.
ВСТРЕЧАЙТЕ БАЧКА ТОПОЛЯ ! ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВОЙ ЛИГИ СЕРБИИ!, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ВТОРОЙ ЛИГИ СЕРБИИ !
знаете что это Тополя сделала с нашим ( хотя какой наш, нах он кому то упал в Украине) шахтером?
Т - еоретически
Р - раскрепощено
А - атакующе
Х - орошенько
Н - научила
У - никально
Л - овить
А - афигенный
КАЙФ!!!
сейчас будет очередная порция уринотерапии для вашего кружка
А може ти просто проект сайту, разом з Дмитром? Той хоч в імпровізацію вміє, ти ж взагалі дуб.