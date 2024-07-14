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Товарищеские матчи
Динамо Киев
14.07.2024 15:00 – FT 4 : 0
Брондбю
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Украина. Премьер лига
14 июля 2024, 16:44 | Обновлено 14 июля 2024, 16:56
2821
74

Динамо добыло первую победу на сборе в Австрии, разгромив Брондбю

Киевляне забили три гола во втором тайме

14 июля 2024, 16:44 | Обновлено 14 июля 2024, 16:56
2821
74
Динамо добыло первую победу на сборе в Австрии, разгромив Брондбю
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 14 июля, киевское «Динамо» сыграло третий контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского стал один из самых титулованных датских клубов «Брондбю».

Товарищеский матч

«Динамо» – «Брондбю» – 4:0
Голы: Попов (14), Царенко (71), Андриевский (75), Пихаленок (81)

«Динамо»: Нещерет (Бущан, 46), Вивчаренко (Дубинчак, 62), Попов (Малыш, 62), Бражко (Андриевский, 62), Шепелев (Лонвейк, 62), Волошин (Ярмоленко, 46), Ванат (Супряга, 62), Лонвейк (Пихаленок, 33), Караваев (Тымчик, 62), Буяльский (К) (Царенко, 62), Биловар (Дячук, 62)
Запасной: Игнатенко

«Брондбю» (стартовый состав): Санне-Шмидт, Каррис, Зондергард, Чиембе, Хагхейм, Ларсен, Ковальчик, Греве, Нарти, Иебо, Омоянфо (К)

В первом матче на летних сборах «Динамо» сыграло в сухую ничью с немецким «Падерборном» (0:0). А во втором была зафиксирована уже результативная ничья с «Шальке» – 2:2.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 74
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FunnyCat_____
Буяльский остается ключевой фигурой для ДК
Пихаленок уже показывает зачем его купили, а Ярмола как всегда делает то  -  что не умеют 80% игроков УПЛ в любом возрасте
Защита стабильно хотя бы раз за матч-  привозит сама себе
Царенко сегодня хорош!
с победой самый титулованный и популярный клуб Украины!
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+10
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sahka1981
Ну норм, хоча звісно потрібно зважати на склад суперника. А третій і четвертий голи дуже сподобались. Ну і окремо слід відзначити Царенка дуже старається хлопчина.
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+5
Показать Скрыть 4 ответа
Александр Шевченко
Наша полузащита на бумаге выглядит лучшей в упл. Бражко-Пихаленок-Шапаренко если не будет травм, то в принципе мы должны пошуметь в Европе, по крайней мере цель выйти ЛЧ нужно ставить. Ну, а про УПЛ, если не будет включен админ ресурс Рыжего ублюдка, то и говорить нечего должны брать с запасом чемпионство. Но зная рыжего, он в кабинет будет заносить бабки, а не тратить их на восстановление своих ТЕС и генерирующих мощностей
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+4
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serhiy
Отсосіті і Дмитрик - ви не розумієте,що вас на сайті ніхто не поважає і всі до вас ставляться як до лайна ? Ніхто вас не признає за людину- бот промоскалячий, малорос . А ви лазите по статтях і пишете всюди якусь фігню ,На питання не відповідаєте по ділу,не визнаєте такі речі які малій дитині відомі,пишете не потрібну нікому пургу,одне що відомо то ви проти патріотичного українського Динамо і дрочите на совок. Ну не може нормальна проста людина писати як з дурки. Ви в парі з отсосіті-два дебіла не дороблених. Мені на вашому місці було стидно,але щоб було стидно треба мати людяність якусь,совість ,а ви тупі два бота з отсосіті!
Вболівальники в шлюхтьора мега круті !  Дивлюся на коментарі і розумію,що популярність шлюхтьора діє тільки на людей за якими плаче психіатрична лікарня. 
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+3
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sania
Ямалу теж 16 років і що?
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+3
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Alex T
Какая разница кто играл у соперника, не дк ж им состав выбирало )
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+3
FunnyCat_____
И ТАК, ГРОЗНЫЙ КЛУБ ВСЕГО МЛЕЧНОГО ПУТИ, ТОП - КОМАНДА СОЛНЕЧНО СИСТЕМЫ!
ВСТРЕЧАЙТЕ БАЧКА ТОПОЛЯ ! ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВОЙ ЛИГИ СЕРБИИ!, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ВТОРОЙ ЛИГИ СЕРБИИ !
знаете что это Тополя сделала с нашим ( хотя какой наш, нах он кому то упал в Украине) шахтером?
Т - еоретически
Р - раскрепощено 
А -  атакующе
Х - орошенько
Н - научила
У - никально
Л - овить
А - афигенный
 КАЙФ!!!
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+3
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Cityzen83
На скільки я зрозумів, то Брондбю грало складом U-19. Ще й воротах пацан 16 років стояв. ну то таке. Мені більш цікаво, що вже за 9 днів гра відбору до ЛЧ, а Динамо спаринги почали грати тільки декілька днів тому. 
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+2
wojsergivan
а на сраном ахметовском сайте динамо продуло
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+2
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FunnyCat_____
так даунята уфимские то есть мы снова меряем силу команд по товарнякам?
сейчас будет очередная порция уринотерапии для вашего кружка 
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+1
Falko
Рахунок в супертитулі великими чорними літерами цікавий. З переляку? ;)
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+1
Boodya
Знову цього отсосуна тут багато і безтолково, коли воно вже зрозуміє своїм мозком (чи що в нього там) що ти не клуб чи вболівальників Динамо тролиш, а сам виставляєш себе ображеним з комплексом неповноцінності, та ще й Шахтар підставляєш.
А може ти просто проект сайту, разом з Дмитром? Той хоч в імпровізацію вміє, ти ж взагалі дуб.
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0
sania
Ботоферма кротяча запалює! Реально куратор їм ніки по приколу добирає Як не Відсосиновик, то Педр, то ПерчикТер,
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0
Лига
Ну после такой уверенной победы, я теперь точно уверен квалификацию Лке дырявые опзжшники пройдут ну конечно если против них детей будут выпускать, теперь и шубы не нужны  
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0
OtsoCity
Хвойда суркисів fanny обісрана, чому ти замовк, як там гра лайна проти брондбю U19 (на воротах пацан 16 років)!?
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0
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FunnyCat_____
Спорт ЮА как вам счет?
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0
FunnyCat_____
будьте аккуратны, на сайте руснявый бот под ником Otsocity, который сначала зачем то выдавал себя за солдата ЗСУ, а сегодня вообще спалился признавшись что у него время + 3 к киевскому. Думайте сами с какой целью на украинском сайте сидит житель омска выдавая себя за украинца через гугл переводчик!
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0
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OtsoCity
Обісраний sarhiy ,чому лайно динамо назву ще не змінило, динамо за нквс сср та дроче на серп та молот, відповіси, чи будеш срати під себе як завжди совкодрочер?
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-1
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Педр Яновский
Против молодежки Брондбю  Херои, мля 
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-1
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OtsoCity
Хвойда суркисів fanny обісрана, як гра лайна проти брондбю U19 (на воротах пацан 16 років)!?
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-1
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