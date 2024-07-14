Динамо добыло первую победу на сборе в Австрии, разгромив Брондбю

В воскресенье, 14 июля, киевское «Динамо» сыграло третий контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского стал один из самых титулованных датских клубов «Брондбю».

Товарищеский матч

«Динамо» – «Брондбю» – 4:0

Голы: Попов (14), Царенко (71), Андриевский (75), Пихаленок (81)

«Динамо»: Нещерет (Бущан, 46), Вивчаренко (Дубинчак, 62), Попов (Малыш, 62), Бражко (Андриевский, 62), Шепелев (Лонвейк, 62), Волошин (Ярмоленко, 46), Ванат (Супряга, 62), Лонвейк (Пихаленок, 33), Караваев (Тымчик, 62), Буяльский (К) (Царенко, 62), Биловар (Дячук, 62)

Запасной: Игнатенко

«Брондбю» (стартовый состав): Санне-Шмидт, Каррис, Зондергард, Чиембе, Хагхейм, Ларсен, Ковальчик, Греве, Нарти, Иебо, Омоянфо (К)

В первом матче на летних сборах «Динамо» сыграло в сухую ничью с немецким «Падерборном» (0:0). А во втором была зафиксирована уже результативная ничья с «Шальке» – 2:2.