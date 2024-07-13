Вторая ничья на сборах. Динамо расписало мировую с Шальке
Команды обменялись красивыми голами и напоследок хорошенько потолкались в потасовке
Отчет о матче ожидайте позже.
Товарищеский матч.
«Динамо» Киев – «Шальке» - 2:2
Голы: Царенко, 14, Ванат, 66 – Караман, 30, Силла, 57
Предупреждения: Андриевский, 39, Тымчик, 54, Шапаренко, 88 – Хантенбайн, 88
«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак, Дячук, Малыш, Тымчик – Андриевский – Ярмоленко, Царенко, Буяльский, Лонвейк – Супряга.
«Динамо» Киев (62+ минута): Нещерет – Вивчаренко, Биловар, Попов, Караваев – Бражко – Шепелев, Пихаленок, Шапаренко, Волошин – Ванат.
«Шальке»: Хеекерен – Мор, Васінські, Камінські, Санчес, Айдын – Юнес, Зегуин, Бахманн, Силла – Караман.
Стадион: «Арена Хоэ Тауэрн» (Миттерзилль, Австрия).
ДИНАМО КИЕВ - ШАЛЬКЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 18°C
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