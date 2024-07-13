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Товарищеские матчи
Динамо Киев
13.07.2024 17:15 - : -
Шальке
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Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 19:07 |
558
1

Вторая ничья на сборах. Динамо расписало мировую с Шальке

Команды обменялись красивыми голами и напоследок хорошенько потолкались в потасовке

13 июля 2024, 19:07 |
558
1
Вторая ничья на сборах. Динамо расписало мировую с Шальке
ФК Динамо Киев

Отчет о матче ожидайте позже.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Шальке» - 2:2

Голы: Царенко, 14, Ванат, 66 – Караман, 30, Силла, 57

Предупреждения: Андриевский, 39, Тымчик, 54, Шапаренко, 88 – Хантенбайн, 88

«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак, Дячук, Малыш, Тымчик – Андриевский – Ярмоленко, Царенко, Буяльский, Лонвейк – Супряга.

«Динамо» Киев (62+ минута): Нещерет – Вивчаренко, Биловар, Попов, Караваев – Бражко – Шепелев, Пихаленок, Шапаренко, Волошин – Ванат.

«Шальке»: Хеекерен – Мор, Васінські, Камінські, Санчес, Айдын – Юнес, Зегуин, Бахманн, Силла – Караман.

Стадион: «Арена Хоэ Тауэрн» (Миттерзилль, Австрия).

ДИНАМО КИЕВ - ШАЛЬКЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Комментарии 1
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sahka1981
Ну набагато краще чим перша гра. Цікаво що там суддя побачив коли скасував м'яч Буяльського зі штрафного? Для Шальке це вже п'ята гра, для ДК лише друга. І з грою під пресингом потрібно щось робити, хоча німці звісно свіжіші були.
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