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Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 17:03 |
819
3

Стал известен состав Динамо на матч с титулованным немецким клубом Шальке

Начало матча запланировано в 17:15

13 июля 2024, 17:03 |
819
3
Стал известен состав Динамо на матч с титулованным немецким клубом Шальке
ФК Динамо

В субботу, 13 июля, киевское «Динамо» проведет второй контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского станет один из самых титулованных немецких клубов «Шальке».

Начало матча – в 17:15 по киевскому времени.

Шовковский выбрал стартовый состав киевского клуба на этот поединок.

«Динамо»: 1. Бущан, 3. Дячук, 7. Ярмоленко, 17. Лонвейк, 18. Андриевский, 21. Супряга, 23. Малыш, 24. Тымчик, 29. Буяльский (К), 37. Царенко, 44. Дубинчак.

Запасные: Нещерет, Игнатенко, Вивчаренко, Попов, Бражко, Шепелев, Волошин, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Биловар, Пихаленок.

В первом матче на летних сборах «Динамо» сыграло в сухую ничью с немецким «Падерборном» (0:0).

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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