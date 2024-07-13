Стал известен состав Динамо на матч с титулованным немецким клубом Шальке
Начало матча запланировано в 17:15
В субботу, 13 июля, киевское «Динамо» проведет второй контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.
Соперником подопечных Александра Шовковского станет один из самых титулованных немецких клубов «Шальке».
Начало матча – в 17:15 по киевскому времени.
Шовковский выбрал стартовый состав киевского клуба на этот поединок.
«Динамо»: 1. Бущан, 3. Дячук, 7. Ярмоленко, 17. Лонвейк, 18. Андриевский, 21. Супряга, 23. Малыш, 24. Тымчик, 29. Буяльский (К), 37. Царенко, 44. Дубинчак.
Запасные: Нещерет, Игнатенко, Вивчаренко, Попов, Бражко, Шепелев, Волошин, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Биловар, Пихаленок.
В первом матче на летних сборах «Динамо» сыграло в сухую ничью с немецким «Падерборном» (0:0).
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