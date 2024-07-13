В субботу, 13-го июля, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся «Динамо» Киев и гельзенкирхенский «Шальке». Матч пройдет в Миттерзилле (Австрия), на поле стадиона «Арена Хоэ Тауэрн», начало в 17:00.

Команда Александра Шовковского также продолжает подготовку к новому сезону и в этом плане ей уже стоит ускоряться. Ведь уже совсем скоро предстоит играть против сербского «Партизана» в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, и к тому моменту уже все футболисты должны быть в тонусе. Но «Динамо» на данный момент успело сыграть лишь один матч – против немецкого «Падерборна» три дня тому назад (0:0), поэтому от оптимальных игровых кондиций «бело-синие» еще очень далеки. На этот раз соперники будут повыше уровнем, хоть и из того же второго дивизиона Германии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Шальке», за которой можно следить в украинской версии сайта.