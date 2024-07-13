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13.07.2024 17:00 - : -
Шальке
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Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 00:52 |
138
0

Динамо Киев – Шальке. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка товарищеского матча

13 июля 2024, 00:52 |
138
0
Динамо Киев – Шальке. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В субботу, 13-го июля, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся «Динамо» Киев и гельзенкирхенский «Шальке». Матч пройдет в Миттерзилле (Австрия), на поле стадиона «Арена Хоэ Тауэрн», начало в 17:00.

Команда Александра Шовковского также продолжает подготовку к новому сезону и в этом плане ей уже стоит ускоряться. Ведь уже совсем скоро предстоит играть против сербского «Партизана» в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, и к тому моменту уже все футболисты должны быть в тонусе. Но «Динамо» на данный момент успело сыграть лишь один матч – против немецкого «Падерборна» три дня тому назад (0:0), поэтому от оптимальных игровых кондиций «бело-синие» еще очень далеки. На этот раз соперники будут повыше уровнем, хоть и из того же второго дивизиона Германии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Шальке», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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