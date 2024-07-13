В воскресенье, 14 июля, киевское «Динамо» проведет третий контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского станет один из самых титулованных датских клубов «Брондбю».

Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.

В первом матче на летних сборах «Динамо» сыграло в сухую ничью с немецким «Падерборном» (0:0). А во втором была зафиксирована уже результативная ничья с «Шальке» – 2:2.

Динамо – Брондбю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер на трансляцию будет добавлен позже)