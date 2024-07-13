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Динамо Киев
14.07.2024 15:00 - : -
Брондбю
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Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 21:54 |
155
0

Динамо – Брондбю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 июля в 15:00 товарищеский матч летнего межсезонья

13 июля 2024, 21:54 |
155
0
Динамо – Брондбю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

В воскресенье, 14 июля, киевское «Динамо» проведет третий контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского станет один из самых титулованных датских клубов «Брондбю».

Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.

В первом матче на летних сборах «Динамо» сыграло в сухую ничью с немецким «Падерборном» (0:0). А во втором была зафиксирована уже результативная ничья с «Шальке» – 2:2.

Динамо – Брондбю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер на трансляцию будет добавлен позже)

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Брондбю Динамо Киев товарищеские матчи Александр Шовковский учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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