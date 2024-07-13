Динамо – Брондбю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 июля в 15:00 товарищеский матч летнего межсезонья
В воскресенье, 14 июля, киевское «Динамо» проведет третий контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.
Соперником подопечных Александра Шовковского станет один из самых титулованных датских клубов «Брондбю».
Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.
В первом матче на летних сборах «Динамо» сыграло в сухую ничью с немецким «Падерборном» (0:0). А во втором была зафиксирована уже результативная ничья с «Шальке» – 2:2.
Динамо – Брондбю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер на трансляцию будет добавлен позже)
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