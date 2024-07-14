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Товарищеские матчи
Динамо Киев
14.07.2024 15:00 - : -
Брондбю
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Украина. Премьер лига
14 июля 2024, 13:40 | Обновлено 14 июля 2024, 16:38
3087
155

Динамо – Брондбю. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

14 июля 2024, 13:40 | Обновлено 14 июля 2024, 16:38
3087
155
Динамо – Брондбю. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Динамо Киев

14 июля пройдет товарищеский матч, в котором «Брондбю» встретится с «Динамо» (Киев). Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Брондбю

Команда в конце года отметит 60-летний юбилей. За это время она неоднократно выигрывал и кубок, и чемпионский титул. Крайнее золото футбольной Дании парни с западных окраин брали в 2021-м году. А в прошлом сезоне только Мидтьюлланд оказался сильнее, а чемпиона и фаворита, Копенгагена, оставили за своей спиной. Сейчас подопечные Йеспере Соренсена готовятся к тому, что уже в конце месяца стартовать в квалификации Лиги конференций. Впрочем, до того времени уже стартует датский чемпионат - зима в стране суровая, и длительный перерыв неизбежен. А пока что датчане вовсю проводят контрольные поединки. За спиной уже товарищеские матчи с Вайле (0:2) и Спартой из Праги (5:1), и с украинцами закрывают сбор.

Ставки на матч Брондбю – Динамо Киев

Динамо (Киев)

Клуб в 2023-м году получил немало тяжелых ударов по своей репутации, начиная от рекордно низкого места в итоговой таблице Украинской Премьер-Лиги, и заканчивая неудачами как в кубке, так и на евроарене - бело-голубые не пробились в групповой раунд даже скромной Лиги конференций. Только после этого Мирча Луческу все-таки покинул тренерский пост, вроде бы все-таки добровольно, но досрочно. Сменил его Шовковский, сначала как и.о., но весной он был уже полноценным главным тренером. Догнать Шахтер не получилось, но хотя бы на второе место столичный гранд вернулся уверенно. А летом укрепили состав не только теми, кто вернулся из аренд, но и рядом полноценных новичков. Привычно поработали на внутренней арене, подписав Пихаленка, Брагару и Рубчинского. Но есть и легионер - арендовали у Форталезы защитника Брайана Себальоса. 10-го июля сыграли первый поединок сборов, с Падерборном, и обошлись без голов там.

Статистика личных встреч

В 1991-м и 1997-м годах клубы играли в квалификации Лиги чемпионов. Оба раза прошли дальше динамовцы, но выиграли только по разу, при ничьей и победе датчан в крайнем поединке.

Прогноз

GGBET симпатизирует динамовцам. Но их соперник уже заканчивает сбор, а украинцы только начинают работать. Ставим на то, что датчане не проиграют (коэффициент - 1,8).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 155
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FunnyCat_____
нужно максимально донести всем пользователям, что Отсосити это руснявый бот из омска
не известно с какой целью он тут сидит и что пытается выведать!
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+6
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Pavel_i_CO
У акотсосного фэді припадок. Подивимось, скільки коментарів він та Дімка залишать під товарняком днонєтскага шахтьора))
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+6
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FunnyCat_____
как вы думаете, где сидят эти умственно неполноценные -  Димка 19 и Отсос, если у них + 3 к Киевскому времени?
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+5
FunnyCat_____
придурок омский, какая пума, иди отсюда здесь водки нету
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
sania
Дімі Перчику куратор знову заборонив спілкуватися зі мною, не вивозить... Як я тепер??
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+4
FunnyCat_____
как у феди в Харькове может быть время +3 к киевскому?
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
FunnyCat_____
    OtsoCity, бот из омска, зачем ты сидишь на украинском сайте, иди работу себе нормальную найди 
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+4
FunnyCat_____
Димка решил как обычно закосить под психбольного и выдать очередь бессвязных слов
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Остос не юли, все уже поняли что раз у тебя время+ 3 от Киева  и ты врешь постоянно спекулируя то на теме ЗСУ то защищая проруснявых деятелей -  то ты житель омска
 ты лучше расскажи, у тебя в городе работы нормальной нету? или ты настолько тупой что можешь только низкосортным ботом работать за 15 фублей?
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+4
FunnyCat_____
как бомбит омского дурачка любо дорого смотреть 
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+3
FunnyCat_____
придурок, это у тебя в омске шахтер самый титулованный клуб  Украины? потому что в Украине -  это Киевское Динамо!
и ты с темы не  спрыгивай, рублевая подстилка
 я сказал что ДК играет, а ты меня поправил по времени, так что отвечай, в каком украинском городе у тебя + 3 к времени Киева?
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+3
Boodya
Короче тут як завжди, із 100+ коментів 60% маячні задля підняття активу на сайті.
Признавайтесь блазні, ви проект сайту?
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+3
FunnyCat_____
как бот руснявый то спалился, говорит ДК у него играет в 18.00 по его времени
 спросите вы , в каком городе Украины у отсосити время + 3 к киевскому, а то от моего вопроса он как подбитая шавка от хозяйского сапога бегает !
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+3
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PUMA
Федя, 21 комент от тебя лично на этой ветке. Ну не позорься пойди хоть пару высеров черкани на ветке шахтёра 
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+3
PUMA
Сосалка на пару с iq11 под хвост получает ?
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Пиха гол Ярмола пас
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+2
FunnyCat_____
3-0 уверенная победа 
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+2
sania
Царенко з Піхою знову непогано
Ответить
+2
FunnyCat_____
очередная голевая Пихаленка
 ох, чувствую, норм игрока перебили у шахтера. 
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+2
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PUMA
Димка,Федька ану брысь на ветку шлюхтёр-Ризеспор, а то дышать нечем 
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+2
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