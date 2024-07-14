Динамо – Брондбю – 4:0. Гол с 30 метров. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты товарищеского матча в Австрии
В воскресенье 14 июля, киевское «Динамо» провело третий контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.
Соперником подопечных Александра Шовковского стал один из самых титулованных датских клубов «Брондбю». Матч завершился победой киевлян 2:2.
Голы за киевлян забивали Попов, Царенко, Андриевский, а также новичок «Динамо» Пихаленок.
Во втором матче на летних сборах «Динамо» сыграло в результативную ничью с немецким «Шальке» (2:2).
Товарищеский матч. 14 июля.
«Динамо» – «Брондбю» – 4:0
Голы: Попов (14), Царенко (71), Андриевский (75), Пихаленок (81)
Динамо – Брондбю – 4:0. Гол с 30-метров. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! Попов, 14, 1:0
ГОЛ! Царенко, 71, 2:0
ГОЛ! Андриевский, 75, 3:0
ГОЛ! Пихаленок, 81, 4:0
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