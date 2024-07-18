Реал признан самым дорогим брендом в мировом футболе. Кого опередил?
Мадридский клуб возглавил престижный рейтинг
Консалтинговая компания Brand Finance представила рейтинг мировых футбольных брендов.
Возглавил его мадридский «Реал», который, таким образом, можно назвать самым дорогим футбольным брендом мира.
По сравнению с 2023 годом, стоимость «Реала» выросла на 16% – теперь «галактикос» стоят 1,685 млрд евро. В прошлом году рейтинг возглавил «Манчестер Сити». Сейчас он второй в мире со стоимостью в 1,611 млрд евро. Третье место в рейтинге занимает «Барселона» – ее стоимость составляет 1,542 млрд евро.
На четвертой и пятой строчках рейтинга находятся соответственно «Манчестер Юнайтед» (1,398 млрд евро) и «Ливерпуль» (1,380 млрд евро). Далее идут «Бавария» (1,236 млрд евро), «ПСЖ» (1,208 млрд евро), «Арсенал» (996 млн евро), «Тоттенхэм» (868 млн евро), а также «Челси» (838 млн евро), замыкающий десятку самых дорогих футбольных брендов.
Ранее сообщалось, что новичок «Реала» Килиан Мбаппе пропустит турне команды по США.
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