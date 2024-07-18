Реал признан самым дорогим брендом в мировом футболе. Кого опередил?

Консалтинговая компания Brand Finance представила рейтинг мировых футбольных брендов.

Возглавил его мадридский «Реал», который, таким образом, можно назвать самым дорогим футбольным брендом мира.

По сравнению с 2023 годом, стоимость «Реала» выросла на 16% – теперь «галактикос» стоят 1,685 млрд евро. В прошлом году рейтинг возглавил «Манчестер Сити». Сейчас он второй в мире со стоимостью в 1,611 млрд евро. Третье место в рейтинге занимает «Барселона» – ее стоимость составляет 1,542 млрд евро.

На четвертой и пятой строчках рейтинга находятся соответственно «Манчестер Юнайтед» (1,398 млрд евро) и «Ливерпуль» (1,380 млрд евро). Далее идут «Бавария» (1,236 млрд евро), «ПСЖ» (1,208 млрд евро), «Арсенал» (996 млн евро), «Тоттенхэм» (868 млн евро), а также «Челси» (838 млн евро), замыкающий десятку самых дорогих футбольных брендов.

Ранее сообщалось, что новичок «Реала» Килиан Мбаппе пропустит турне команды по США.