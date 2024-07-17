Мбаппе пропустит турне Реала по США. Названа причина
Мадридцы отправятся за океан без Килиана
Французский нападающий Килиан Мбаппе, который, как известно, накануне, 16 июля был представлен в качестве новичка мадридского «Реала» пропустит предсезонное турне команды по США.
Сообщается, что Мбаппе получит отдых после чемпионата Европы 2024, на котором сборная Франции, как известно, дошла до полуфинала.
В мадридском клубе якобы решили, что вместо поездки за океан Килиан Мбаппе отдохнет физически и морально, а начнет предсезонную подготовку с новыми партнерами по «Реалу» на базе в Вальдебебасе с 7 августа. Также известно, что француз сыграет в Суперкубке УЕФА против «Аталанты» 14 августа в Варшаве.
Как известно, Килиан Мбаппе на своей презентации в «Реале» рассказал о главной мечте, дав обещание.
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