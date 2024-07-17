Мбаппе пропустит турне Реала по США. Названа причина

Французский нападающий Килиан Мбаппе, который, как известно, накануне, 16 июля был представлен в качестве новичка мадридского «Реала» пропустит предсезонное турне команды по США.

Сообщается, что Мбаппе получит отдых после чемпионата Европы 2024, на котором сборная Франции, как известно, дошла до полуфинала.

В мадридском клубе якобы решили, что вместо поездки за океан Килиан Мбаппе отдохнет физически и морально, а начнет предсезонную подготовку с новыми партнерами по «Реалу» на базе в Вальдебебасе с 7 августа. Также известно, что француз сыграет в Суперкубке УЕФА против «Аталанты» 14 августа в Варшаве.

Как известно, Килиан Мбаппе на своей презентации в «Реале» рассказал о главной мечте, дав обещание.