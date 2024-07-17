Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе пропустит турне Реала по США. Названа причина
Испания
17 июля 2024, 16:01 |
704
1

Мбаппе пропустит турне Реала по США. Названа причина

Мадридцы отправятся за океан без Килиана

17 июля 2024, 16:01 |
704
1
Мбаппе пропустит турне Реала по США. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий Килиан Мбаппе, который, как известно, накануне, 16 июля был представлен в качестве новичка мадридского «Реала» пропустит предсезонное турне команды по США.

Сообщается, что Мбаппе получит отдых после чемпионата Европы 2024, на котором сборная Франции, как известно, дошла до полуфинала.

В мадридском клубе якобы решили, что вместо поездки за океан Килиан Мбаппе отдохнет физически и морально, а начнет предсезонную подготовку с новыми партнерами по «Реалу» на базе в Вальдебебасе с 7 августа. Также известно, что француз сыграет в Суперкубке УЕФА против «Аталанты» 14 августа в Варшаве.

Как известно, Килиан Мбаппе на своей презентации в «Реале» рассказал о главной мечте, дав обещание.

По теме:
Подписание Мбаппе обойдется Реалу в более чем 250 миллионов евро
Легенда Реала: «Нам очень повезло, что у нас есть Мбаппе»
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала продлил контракт с клубом
Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: New York Times
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
Футбол | 16 июля 2024, 19:24 11
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет

Украинец пока не определился с будущим

ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
Футбол | 16 июля 2024, 17:25 3
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024

Лучшим признали мяч Ямала в ворота Франции

Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
Футбол | 17.07.2024, 13:55
Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
У Днепра-1 не осталось ничего. Даже клубной базы
Футбол | 17.07.2024, 14:12
У Днепра-1 не осталось ничего. Даже клубной базы
У Днепра-1 не осталось ничего. Даже клубной базы
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала
Футбол | 16.07.2024, 20:45
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Выталкиватель парашутистов
Если не ошибаюсь, это первый голубой  в составе Реала за последние 20 лет....
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
16.07.2024, 07:05 14
Футбол
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
15.07.2024, 16:00
Футбол
Букмекеры выбрали фаворита на Золотой мяч 2024 после Евро и Копа Америка
Букмекеры выбрали фаворита на Золотой мяч 2024 после Евро и Копа Америка
16.07.2024, 04:49 5
Футбол
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
16.07.2024, 07:50 29
Футбол
После вылета из Евро только 6 игроков Украины вернулись в лагерь сборной
После вылета из Евро только 6 игроков Украины вернулись в лагерь сборной
16.07.2024, 02:29 26
Футбол
Гонка на Итоговый турнир WTA 2024. Известна первая участница, где украинки?
Гонка на Итоговый турнир WTA 2024. Известна первая участница, где украинки?
16.07.2024, 05:10
Теннис
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
16.07.2024, 04:34
Футбол
«Он номер один». Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена
«Он номер один». Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена
17.07.2024, 07:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем