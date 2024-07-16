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  4. Мбаппе на своей презентации в Реале рассказал о главной мечте. Дал обещание
Испания
16 июля 2024, 14:09 | Обновлено 16 июля 2024, 14:16
427
0

Мбаппе на своей презентации в Реале рассказал о главной мечте. Дал обещание

Француз представлен в Мадриде в качестве игрока «галактикос»

16 июля 2024, 14:09 | Обновлено 16 июля 2024, 14:16
427
0
Мбаппе на своей презентации в Реале рассказал о главной мечте. Дал обещание
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В Мадриде состоялась презентация нападающего Килиана Мбаппе в качестве игрока Реала.

Во время церемонии представления 25-летний уроженец Парижа обратился на испанском языке ко всем собравшимся, чем всех изрядно удивил. Среди прочего, Мбаппе дал одно обещание.

«Доброе утро всем. Я попытаюсь говорить на испанском. Вау... это невероятно - быть здесь. Я много лет мечтал играть за мадридский «Реал», и сегодня моя мечта сбылась. Я счастлив. Я хочу поблагодарить президента Флорентино Переса, который доверял мне с самого первого дня. Многое произошло... но спасибо вам. Также спасибо всем людям, благодаря которым я оказался здесь. Я вижу всю свою семью, мою маму, которая плачет.

Это невероятный день. С самого детства у меня была только одна мечта, и то, что я здесь, значит для меня очень много. Спасибо мадридистам, потому что на протяжении многих лет они дарили мне свою любовь. Теперь у меня есть еще одна мечта – воплотить в жизнь историю этого клуба. Я собираюсь отдать свою жизнь за этот клуб и этот герб.

У меня есть послание для детей. Я был таким же ребенком, как и вы. С помощью страсти и мечты вы можете добиться всего, чего захотите.

Я горжусь тем, что исполнил свою мечту и стал игроком лучшего клуба в истории футбола. Я не буду продолжать, так как могу залакать. А теперь все вместе: 1, 2, 3 – Вперед Мадрид!!!», – заявил Мбаппе на собственной презентации.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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