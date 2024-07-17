Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…

17 июля 2024 года попрощался с профессиональным футболом один из наиболее известных исполнителей украинской современности Евгений Коноплянка. 34-летний футболист, который последние шесть с небольшим месяцев оставался невостребованным и пребывал в статусе свободного агента, заявил, что больше не планирует выходить на поле, однако не собирается прощаться со спортом насовсем. Коноплянка хочет сфокусировать внимание в ближайшем будущем на скаутском агентстве и киберспорте.

Карьеру игрока Евгений Коноплянка заканчивает с 87 матчами и 21 забитым мячом в составе сборной Украины, с которой он принял участие в двух чемпионатах Европы – в 2012 и 2016 годах. На клубном уровне Жене посчастливилось стать легендой для болельщиков «Днепра» – клуба, который дал Коноплянке почти все, кроме, пожалуй, возможности вовремя вырваться на топ-уровень.

Женя Коноплянка дебютировал за «Днепр» в чемпионате Украины, когда ему было лишь 17 лет 10 месяцев и 28 дней. Это был конец августа 2007 года, и автор этих строк присутствовал на поединке днепрян против «Закарпатья», в котором команда Олега Протасова, выдавшая феноменальный старт в сезоне (6 побед в 6 матчах), сенсационно не смогла одолеть на своем поле одного из явных андердогов того первенства.

Протасов бросил Коноплянку «в бой» на 83-й минуте при счете 0:0 вместо Джабы Канкавы. И пускай матч так и завершился для «Днепра» безголевым разделом очков с закарпатцами, сразу после финального свистка многие болельщики начали спрашивать друг у друга – чем же так хорош этот парень, если в столь напряженной ситуации пробовать вырывать победу выпустили именно его?



Fabrizio Giovannozzi. Евгений Коноплянка

Тогда в «Днепре» уже был свой молодой герой, вундеркинд, если хотите – гений. Речь о Дмитрии Лепе – хавбеке, который на старте карьеры восхищал многих и, казалось бы, который не имел абсолютно никаких пределов с точки зрения будущего развития. Однако судьба сложилась таким образом, что Лепа так и не сыграл ни одного матча за сборную Украины, а его наиболее известными заграничными клубами в карьере оказались вовсе не «Севилья» и «Шальке» как у Коноплянки, а венгерская «Академия Пушкаша» и хорватский «Осиек»…

При Протасове Коноплянка, по сути, так и не получил реальной возможности заявить о себе в основе «Днепра», а вот пришедший на его место Владимир Бессонов начал доверять молодому хавбеку значительно больше. Именно Бессонова и можно называть своего рода отцом первых карьерных успехов Евгения Коноплянки.

Быстроногий и техничный вингер за крайне короткое время полюбился подавляющему большинству почитателей «Днепра». Если у «Шахтера» были бразильцы, а у «Динамо» - Андрей Ярмоленко, то ключевой звездой и надеждой в атаке того днепровского клуба являлся именно Коноплянка. Евгений, казалось бы, не демонстрировал чего-то сверхъестественного, а любил проходить на скорости одного или нескольких соперников по флангу, после чего смещался в центр и наносил хлесткий удар в дальний угол. Просто? Конечно. Прогнозируемо? Более чем. Но ведь это работало и приносило результат, причем неоднократно! Чего стоит только памятный мяч Коно в ворота сборной Англии…

В какой-то момент Коноплянка, что логично, уперся в «потолок» прогресса в «Днепре». Ему требовался трансфер в другой клуб, причем он был готов к переходу не просто в топ-лигу, но и в топ-команду. Интерес со стороны «Шахтера» и лично Рината Ахметова, безусловно, льстил Евгению, однако он видел себя в Западной Европе.

И в начале 2014-го, казалось бы, Коноплянка выхватил счастливый лотерейный билетик. Предметный интерес к нему проявил «Ливерпуль», который отнесся к возможности подписать украинского вингера настолько серьезно, что даже направил в Украину одного из своих топ-менеджеров тех времен Яна Эйра. Функционер «красных» лично встречался с президентом «Днепра» Игорем Коломойским и выразил готовность англичан заплатить за Коноплянку около 25 миллионов евро.

Поначалу сделка, как казалось, движется в правильном направлении. Сам Коноплянка успел согласовать условия личного контракта с «Ливерпулем» и даже успешно прошел медицинский осмотр для «красных», но… Это было первое серьезное «но» в его карьере. Буквально в последний момент Коломойский отказался от продажи Коноплянки, и представитель «Ливерпуля» отбыл на Туманный Альбион ни с чем.

Это футбольное решение Коломойского было далеко не единственным странным среди тех, которые он принимал. Уже через полтора года Коноплянка, отказавшись продлевать контракт с «Днепром», покинул украинский клуб свободным агентом. Его новым клубом стала «Севилья»…



Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

В Испании Коно очень неплохо провел свой первый сезон, и даже стал с «нервионцами» победителем Лиги Европы, однако затем в «Севилье» произошла смена тренера. Хорхе Сампаоли буквально сразу же очень скептично отнесся к возможностям украинского легионера, и тот был вынужден уехать в «Шальке». Возможно, с Унаи Эмери в «Севилье» у Коноплянки в дальнейшем все продолжало бы складываться великолепно, но… Коучу предложили возглавить «Пари Сен-Жермен», а в карьере Евгения возникло второе ключевое «но».

Третье «но» застало Коноплянку уже в «Шальке». В Германии украинец изначально не блистал и не выглядел игроком, способным «делать разницу», однако первый сезон в принципе отыграл неплохо, и «кобальтовые» выкупили его контракт у испанцев за 12,5 миллионов евро. А дальше Евгений дал злосчастное интервью украинской прессе, в котором раскритиковал тогдашнего наставника «Шальке» Маркуса Вайнцирля.

«Я разговаривал с генеральным директором «Шальке». До этого меня вызывал к себе главный тренер Маркус Вайнцирль и сказал с улыбкой: «Женя, я вижу, что ты хочешь играть». Я на него смотрю: «Что, серьезно, вы только сейчас это поняли?». Он мне сказал, что мне лучше искать другую команду. Я на него смотрю и говорю: «Ты думаешь, ты здесь останешься дольше, чем я?» Если бы я мог сказать больше, я бы задал ему много вопросов. Это трусость, он – трус, и я не буду это скрывать. И он не задержится в этой команде. Иначе эта команда будет играть потом во второй лиге», – сказал Коноплянка.

Это заявление привело к тому, что Коноплянка был оштрафован, но и Вайнцирль на должности не остался. Коуча отправили в отставку, а на его место взяли Доменико Тедеско, с которым украинец попытался начать в Гельзенкирхене все с чистого листа. Поначалу вроде бы получалось неплохо, но во втором сезоне Тедеско у «кобальтовых» как-то все пошло наперекосяк. В итоге тренер не доработал до конца чемпионата, а Коноплянка покинул «Шальке»…



Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

В сентябре 2019 года президент «Шахтера» Ринат Ахметов осуществил свою давнюю мечту – все-таки подписал в стан «горняков» Евгения Коноплянку. Безусловно, это был уже далеко не тот выдающийся талант «Днепра» с горящими глазами, а поколесивший по Европе ветеран, настрадавшийся то от руководства прежнего клуба, то от не самых лучших взаимоотношений с тренерами…

В «Шахтере» Коноплянка мечтал перезагрузить карьеру и снова стать ключевой фигурой в сборной Украины, но… Это «но» является уже четвертым в нашем перечислении. У Луиша Каштру Евгений пользовался расположением и доверием, что помогло вингеру все-таки завоевать титул чемпиона Украины, однако затем Коноплянка стал частым гостем лазарета…

Когда Луиш Каштру завершил свой путь в «Шахтере», а на тренерский мостик «горняков» позвали амбициозного Роберто Де Дзерби, очень скоро стало понятно, что итальянец, как и ранее Хорхе Сампаоли в «Севилье», не видит Коноплянку среди своих подопечных. Тот был просто не нужен наставнику, влюбленному в талант юного Михаила Мудрика и имевшему определенную обязанность находить место на поле еще и для израильтянина Манора Соломона, которого «Шахтер» планировал выгодно продать зимой или летом 2022 года.

Неудивительно, что вскоре Коноплянка был отпущен свободным агентом в «Краковию», а впоследствии в интервью польскому изданию Weszlo в весьма нелицеприятном стиле высказался в адрес Де Дзерби.

«У меня не было с Де Дзерби конфликтов, но нет сомнений, что он имел со мной какие-то проблемы и пытался их разжечь. Он выглядел так, будто хотел мне что-то сказать, что-то получить, что-то выжечь из себя, но я не был агрессивным, я не настраивал против него остальную команду, поэтому мы терпели друг друга. Хотя становилось очевидно, что он не видит меня в коллективе. Проигрывал ли я конкуренцию более молодому Манору Соломону? И Михаилу Мудрику, который раньше не играл, но в клуб ворвался Роберто Де Дзерби, указал на него и сказал: «У тебя будет шанс». Должен ли я был рассказывать, что я лучше Соломона и Мудрика? Вы можете себе представить, чтобы я заявил: «Знаете, я в сто раз лучше этих ребят!». У меня много смирения. Я уважаю всех. Был бы я тренером и мне бы кто-то не нравился, я бы встретился лицом к лицу с ним и сказал: «Ты мне не нравишься, для тебя нет места со мной, тебе лучше сменить клуб». Де Дзерби – «мутный», именно поэтому я очутился в «Краковии». Я не думал о деньгах. В «Краковии» я зарабатываю в десять раз меньше, чем в «Шахтере», – утверждал Коноплянка.



ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

В Польше Коноплянка играл более-менее регулярно, однако не блистал. В конечном итоге, это привело к тому, что летом 2023 года Евгений оказался перед необходимостью поиска нового клуба в карьере. Как оказалось, последнего…

Им стал румынский «ЧФР Клуж». Там его очень хотел видеть лично президент клуба, но… Опять это «но»! Очень скоро стало понятно, что главному тренеру Андреа Мандорлини Коноплянка попросту не нужен. К тому же, у футболиста вновь возобновились проблемы со здоровьем, на фоне чего в конечном итоге между тренером, клубом и Евгением обострился конфликт. Коуч «накручивал» боссов на предмет того, что Коноплянка банально не хочет играть, а желает лишь получать деньги, сам футболист, по слухам, в какой-то момент перестал получать зарплату, а собственник «ЧФР Клуж» дал понять, что не собирается тратить деньги на лечение игрока, на которого в команде не рассчитывают.

В итоге в январе нынешнего года Коноплянка покинул Румынию. Он так и не нашел себе новый клуб, и спустя полгода был вынужден объявить о завершении карьеры, хотя поговаривали, что определенные варианты как минимум с возвращением в Украину у Евгения были.

В свое время Коноплянка действительно демонстрировал такой уровень игры и потенциала, что его считали футболистом, способным стать лучшим в истории Украины. Впрочем, целый ряд факторов, некоторые из которых мы вспомнили выше в этом тексте, помешали Евгению добиться вершин, достойных его таланта.

Однако нельзя говорить, что карьера Коноплянки сложилась неудачно. Он является одним из «гвардейцев» сборной Украины, выигрывал титулы как на родине, так и на континентальной арене, а еще, кажется, именно Евгений окончательно продемонстрировал молодому поколению отечественных талантов, что дружить и доверять любителям «золотых клеток» нельзя, и что в какой-то момент нужно настаивать и добиваться трансфера в Европу. Возможно, именно благодаря «днепровскому кейсу Коноплянки» сегодня мы имеем играющих в Европе Виктора Цыганкова, Артема Довбика, Анатолия Трубина, Михаила Мудрика, Илью Забарного, а вскоре, есть надежда, к их числу как минимум присоединяться еще и Георгий Судаков с Николаем Шапаренко. И, хочется верить, на этот раз точно обойдется без слез…