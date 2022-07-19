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Украина. Премьер лига
19 июля 2022, 00:47 | Обновлено 19 июля 2022, 01:08
612
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КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»

Вингер «Краковии» вспомнил период, когда из «Днепра» перешел в «Севилью»

19 июля 2022, 00:47 | Обновлено 19 июля 2022, 01:08
612
1
КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Вингер «Краковии» Евгений Коноплянка вспомнил, как из Днепра» перешел в Севилью» и как сорвались его трансферы в «Атлетико» и «Ливерпуль».

«Тогда я мог перейти в «Атлетико» Мадрид. Диего Симеоне утверждал, что видел меня в составе. Он спросил: «Когда приедешь подписывать контракт?» Проблема в том, что «Атлетико» нужно было продать одного игрока, чтобы взять меня. А пока меня напрягал 8-й месяц беременности моей жены Виктории. Я хотел дождаться, вернуться в Украину и забрать семью с собой в Испанию. Я ждал две недели. А затем связался с агентом: я не могу больше ждать, найди другой клуб. Через два часа он позвонил: нет проблем, «Севилья» должна тебе подойти. Мы заключили сделку.

Я перешел в клуб, который доминировал в Лиге Европы. Тогда у него было 4 победы в этих соревнованиях. При мне клуб добавил еще один трофей, а потом еще один. Конечно, если вы подойдете к 10 людям на улице и спросите их: «Ливерпуль или Севилья?», 9 человек выберут «Ливерпуль» и только один – «Севилью». Но это, все равно, великий клуб с великими традициями. Высшее качество, один из пяти лучших брендов в Испании.

Это правда, что мной интересовались «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус», «Рома».

Сорванный трансфер в «Ливерпуль»? Я плакал! В Днепропетровск приехала делегация серьезных людей из Ливерпуля. Мы ужинали. «Сделка совершена», – сказали они. Они готовы были заплатить столько, сколько хотел Игорь Коломойский. Мартин Шкртел написал мне сообщение: «Мы ждем тебя». Стивен Джеррард также выразил свое одобрение.

Я ездил к Коломойскому: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, отпустите меня, я осуществлю свою мечту», – умолял я. «Ливерпуль» предложил за меня 25 млн евро. Много денег. Игорь Коломойский оказался неумолим. Но я не был разочарован тем, что попал в «Севилью».

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Комментарии 1
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Да все его тогда видели в Ливерпуле, однозначно его команда была, но тут Коломойский по жидовости переплюнул даже Суркисов. Хотел больше денежный куш сорвать что ли? 
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