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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 14:22 | Обновлено 17 июля 2024, 14:28
2116
15

ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка объявил о завершении карьеры

Украинский вингер больше не выйдет на футбольное поле

17 июля 2024, 14:22 | Обновлено 17 июля 2024, 14:28
2116
15
ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка объявил о завершении карьеры
dynamo.kiev.ua. Евгений Коноплянка

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Коноплянка официально объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 34 лет:

«Сегодня поделюсь с вами кое-чем очень важным. Футбол для меня – более чем просто игра, более чем просто спорт или соревнования. Это большая часть меня, как человека, личности и профессионала. Я очень люблю эту игру и ценю каждый момент, который мне пришлось пережить, находясь на футбольном поле.

Но сегодня я должен сообщить вам о том, что принял решение завершить профессиональную карьеру. Поэтому спасибо всем, кто прошел со мной этот путь, всем кто разделял со мной радость побед и печаль поражений, всем кто следил за мной и поддерживал на поле и вне его.

Но каждый конец – это новое начало, поэтому я не оставляю спорт насовсем.

Я стал основателем двух крутых проектов, которые, надеюсь, заинтересуют и вас!

Скаутское агентство для футболистов, которое мы основали совместно с Романом Зозулей. Место, где мы будем помогать молодым талантливым парням осуществлять свои мечты, и киберспортивная организация – место, где я буду осуществлять свою мечту, ведь я очень давно и горячо люблю компьютерные игры».

За свою профессиональную карьеру на клубном уровне Евгений Коноплянка провел 427 матчей, отметившись 74 забитыми мячами и 61 голевой передачей. Также на его счету 87 поединков, 21 гол и 15 ассистов за сборную Украины.

Интересно, что ранее Роман Зозуля опровергал создание совместного футбольного агентства вместе с Евгением Коноплянкой.

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Евгений Коноплянка завершение карьеры футбольные агенты
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 15
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Умник
⏺🇪🇸Офіційно: 38-річний Лука Модріч підписав новий контракт із "Реалом" на 1 рік
✅ Euroball
Хто як, як то кажуть
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+3
onco-clown
В Днепре и по началу в Севилье он был очень хорош 
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+3
Alehandro
Будемо відверті, закінчив з футболом він ще років 5-6 тому, а оце - це таке, формальності
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+1
Falko
Такий молодий ;(
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+1
Умник
А 34 річний Андрій Ярмоленко дає тобі Євгене відповідь на питання чому ти Лінтяй.
Честно можна було в 2014 році завершувати)))
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
kadaad
Его карьера умерла как только он ушел из Днепра.
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0
Муґунот Уух
нарешті перестав мучити і себе, і футбол
Ответить
0
Bimbа Joe
Заселфим)
Ответить
-1
ALKOSruLKA
хто це?
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
EGOS
це найкраще що я міг коли небудь прочитати про кінопльонку!! Урряя, якщо одним словом..
Ответить
-3
varo
сам загубив свою карьєру, тепер нікому нецікавий!
Ответить
-3
Xvalenok03
Теперь понятно почему он на футбол забил.
Он увлекся компьютерными играми.
Ответить
-6
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