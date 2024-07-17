ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка объявил о завершении карьеры

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Коноплянка официально объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 34 лет:

«Сегодня поделюсь с вами кое-чем очень важным. Футбол для меня – более чем просто игра, более чем просто спорт или соревнования. Это большая часть меня, как человека, личности и профессионала. Я очень люблю эту игру и ценю каждый момент, который мне пришлось пережить, находясь на футбольном поле.

Но сегодня я должен сообщить вам о том, что принял решение завершить профессиональную карьеру. Поэтому спасибо всем, кто прошел со мной этот путь, всем кто разделял со мной радость побед и печаль поражений, всем кто следил за мной и поддерживал на поле и вне его.

Но каждый конец – это новое начало, поэтому я не оставляю спорт насовсем.

Я стал основателем двух крутых проектов, которые, надеюсь, заинтересуют и вас!

Скаутское агентство для футболистов, которое мы основали совместно с Романом Зозулей. Место, где мы будем помогать молодым талантливым парням осуществлять свои мечты, и киберспортивная организация – место, где я буду осуществлять свою мечту, ведь я очень давно и горячо люблю компьютерные игры».

За свою профессиональную карьеру на клубном уровне Евгений Коноплянка провел 427 матчей, отметившись 74 забитыми мячами и 61 голевой передачей. Также на его счету 87 поединков, 21 гол и 15 ассистов за сборную Украины.

Интересно, что ранее Роман Зозуля опровергал создание совместного футбольного агентства вместе с Евгением Коноплянкой.