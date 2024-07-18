Известны требования ассоциации Англии к преемнику Саутгейта

Футбольная ассоциация Англии опубликует общие требования к преемнику Гарета Саутгейта, который, как известно, покинул пост главного тренера сборной Англии после поражения команды от Испании (1:2) в финале чемпионата Европы 2024.

Также сообщается, что планируется проведение собеседований с разными тренерами, которые соответствуют критериям для данной должности.

Футбольная ассоциация Англии будет учитывать необходимость того, чтобы новый менеджер сборной страны был способен справиться с повышенным общественным интересом и вниманием, а также имел большой опыт в управлении.

Напомним, Гарет Саутгейт руководил сборной Англии, начиная с 2016 года. Команда под его руководством провела 102 матча во всех турнирах, в которых 64 раза выиграла, 20 раз сыграла вничью и 18 раз потерпела поражения.

Ранее сообщалось, что тренер клуба АПЛ может сменить Гарета Саутгейта в сборной Англии.