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Англия
18 июля 2024, 03:24 |
71
0

Известны требования ассоциации Англии к преемнику Саутгейта

Существует определенные критерии соответствия

18 июля 2024, 03:24 |
71
0
Известны требования ассоциации Англии к преемнику Саутгейта
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Футбольная ассоциация Англии опубликует общие требования к преемнику Гарета Саутгейта, который, как известно, покинул пост главного тренера сборной Англии после поражения команды от Испании (1:2) в финале чемпионата Европы 2024.

Также сообщается, что планируется проведение собеседований с разными тренерами, которые соответствуют критериям для данной должности.

Футбольная ассоциация Англии будет учитывать необходимость того, чтобы новый менеджер сборной страны был способен справиться с повышенным общественным интересом и вниманием, а также имел большой опыт в управлении.

Напомним, Гарет Саутгейт руководил сборной Англии, начиная с 2016 года. Команда под его руководством провела 102 матча во всех турнирах, в которых 64 раза выиграла, 20 раз сыграла вничью и 18 раз потерпела поражения.

Ранее сообщалось, что тренер клуба АПЛ может сменить Гарета Саутгейта в сборной Англии.

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сборная Англии по футболу Футбольная ассоциация Англии Гарет Саутгейт
Юрій Остроумов Источник: Sky News
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