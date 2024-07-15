УКРАИНА U23

18 июля в 19:00 сборная Украины U-23, которая готовится к летним ОИ-2024, проводит спарринг с командой Парагвая U-23, которая также выступит на форуме во Франции.

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Игра украинской команды против олимпийской сборной Парагвая состоится в аквитанском городе Ажетмо на стадионе «Алан Лансамен» 18 июля в 19:00 по киевскому времени.

В соревнованиях ОИ-2024, согласно регламенту, могут принять участие игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех футболистов старше этого возраста.

14 июля сборная Украины U-23 сыграла вничью спарринг с командой Египта U-23 (1:1), гол у сине-желтых забил Максим Брагару на 11-й минуте.

Украина U-23 – Парагвай U-23. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча ожидается.