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18 июля 2024, 21:06 | Обновлено 18 июля 2024, 22:23
3363
0

Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти

Команда провела результативный спарринг

18 июля 2024, 21:06 | Обновлено 18 июля 2024, 22:23
3363
0
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
УАФ

Сборная Украины U-23 в рамках подготовки к Олимпийским Играм провела контрольный матч с Парагваем U-23. Встреча завершилась со счетом 2:2. При этом в конце встречи команда Руслана Ротаня вела 2:0, но упустила победу.

Голы забили хавбеки Максим Хлань и Олег Федор. Хорошо себя показал новый вратарь Шахтера Кирилл Фесюн, который отразил по пенальти в первом и втором таймах.

Далее Украина U-23 будет готовиться к старту группового этапа Олимпиады, где сыграет против Ирака (24 июля), Марокко (27) и Аргентины (30).

Контрольный матч

Украина U-23 – Парагвай U-23 2:2
Голы: Хлань (31), Федор (83) – Парзаюк (86), Марсело Фернандес (89)

Украина (U-23): Фесюн, Мартынюк (Сыч, 76), Таловеров (Павлюк, 67), Салюк, Крупский, Рубчинский (Сигеев, 76), Михайленко, Крыськив (Федор, 63), Хлань (Велетень, 76), Брагару (Очеретько, 63), Сикан (Краснопир, 63)

На 40-й минуте Марсело Перес и 51-й минуте Марсело Фернандес не реализовали пенальти

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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