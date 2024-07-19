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19 июля 2024, 21:45 |
576
0

Украина U-23 – Парагвай U-23 – 2:2. Голы Украины и два пенальти. Обзор

Фрагменты контрольного матча перед Олимпийскими Играми

19 июля 2024, 21:45 |
576
0
Украина U-23 – Парагвай U-23 – 2:2. Голы Украины и два пенальти. Обзор
УАФ

В четверг сборная Украины U-23 провела последний матч в рамках подготовки к старту группового турнира Олимпиады-2024. Команда Руслана Ротаня сыграла вничью 2:2 с Парагваем U-23.

Украинцы вели в счете 2:0, но в конце встречи упустили преимущество. В течение матча два пенальти отразил вратарь Кирилл Фесюн.

Украина в группе Олимпиады сыграет против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).

Контрольный матч

Украина U-23 – Парагвай U-23 2:2
Голы: Хлань (31), Федор (83) – Парзаюк (86), Марсело Фернандес (89)

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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