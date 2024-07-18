УКРАИНА U23

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18 июля 2024, 14:40 | Обновлено 18 июля 2024, 15:38
1097
0

Украина U-23 – Парагвай U-23. Прогноз на товарищеский матч перед Олимпиадой

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

18 июля 2024, 14:40 | Обновлено 18 июля 2024, 15:38
1097
0
Украина U-23 – Парагвай U-23. Прогноз на товарищеский матч перед Олимпиадой
УАФ

18 июля на «Алан Лансамен» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Украины U-23 встретится со сборной Парагвая U-23. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Украина U-23

Команда сейчас готовится к поездке на грядущую Олимпиаду в Париже. Право сыграть там Руслан Ротань со своими подопечными завоевали на прошлогоднем Евро, когда, еще в возрастной категории U-21, стали на полях Румынии и Грузии бронзовым призером. Потом был турнир в Тулоне имени Мориса Ревелло, и победа там, причем там обыгрывали Индонезию, Италию и Панаму в группе, Японию в полуфинале и, по пенальти, Кот д'Ивуар в решающем поединке. Впрочем, большинство соперников туда привезли более юные составы, так что успех, хотя был и приятен, не стоило переоценивать. Хуже то, что на Олимпиаду клубы не особенно охотно отпускали футболистов - в августе стартует новый розыгрыш УПЛ. Так что тренерскому штабу приходится экспериментировать с составом, выставляя тех, кто доступен. Неудивительно, что в таких условиях не удержали преимущество над Египтом - на быстрый гол Брагару фараоны ответили на 75-й ударом Ахмеда Атефа Катта.

Ставки на матч Украина U-23 – Парагвай U-23

Парагвай U-23

Сборная сейчас занимается аналогичными действиями, и не зря во Франции: парням нужно акклиматизироваться в Европе и полноценно подготовиться к грядущему олимпийскому турниру. Тем более что прошлая попытка, в Афинах ровно 20 лет назад, принесла серебро. Сейчас La Albirroja выиграли в начале года предолимпийский турнир в Венесуэле, сыграв вничью с Аргентиной и победив не только принимающую сторону, но и Бразилию. Правда, после этого побеждали только Доминиканскую республику, еще в марте, после чего южноамериканцы проиграли 5 раз кряду. В том числе уже в Европе, в июле, были 1:4 от Франции и 0:1 от США. Очевидно, что сейчас точно хотят прервать эту серию и поднять себе настроение перед Олимпиадой.

Прогноз

GGBET неплохо оценивает шансы украинцев. Но они, как и соперник, не тратят так уж много сил в товарищеских матчах - скорее уместно использовать пари на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,9).

Прогноз Sport.ua
УКРАИНА U23
18 июля 2024 -
19:00
Парагвай U23
Тотал меньше 2.5 1.90 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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