Сборная Украины U-23 упустила победу над сверстниками из Египта
Товарищеский матч завершился со счетом 1:1, у подопечных Ротаня гол забил Брагару
14 июля состоялся товарищеский матч между сборными Украины U-23 и Египта U-23. Игра завершилась со счетом 1:1.
Поединок прошел на одном из полей Plaine des Sports в аквитанском городке Сен-Поль-ле-Дакс (Франция).
Единственный мяч в составе сине-желтых забил новичок киевского «Динамо» Максим Брагару. Он поразил ворота соперников на 11-й минуте встречи. На 75-й египетская команда сумела вырвать ничью.
Подопечные Руслана Ротаня проводят подготовку к Олимпийским играм 2024. Мужской футбольный турнир на ОИ пройдет с 24 июля по 9 августа. В квартете B украинцы сыграют против Аргентины, Марокко и Ирака.
Вторая игра на учебно-тренировочных сборах против олимпийской сборной Парагвая состоится в городе Ажетмо на стадионе «Алан Лансамен» 18 июля в 19:00 по киевскому времени.
Товарищеский матч. 14 июля, Сен-Поль-ле-Дакс
Украина U-23 – Египет U-23 – 1:1
Голы: Брагару, 11 – Ахмед Атеф Катта, 75
🔴📸 منتخب مصر الأولمبي ينهي أول مبارياته الودية بالتعادل 1-1 أمام أوكرانيا استعدادا لأولمبياد باريس 2024— EFA.eg (@EFA) July 14, 2024
سجل هدف منتخب مصر أحمد عاطف قطة بمهارة رائعة في الدقيقة 75، وسيلعب المنتخب الأربعاء المقبل أمام العراق وديا#شجع_مصر pic.twitter.com/DhoNDivDQ5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 14 июля в Берлине в 22:00 по Киеву
«Пенсионеры» провели товарищеский спарринг с «Лидсом»