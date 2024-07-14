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14 июля 2024, 21:05 | Обновлено 14 июля 2024, 21:30
1153
1

Сборная Украины U-23 упустила победу над сверстниками из Египта

Товарищеский матч завершился со счетом 1:1, у подопечных Ротаня гол забил Брагару

14 июля 2024, 21:05 | Обновлено 14 июля 2024, 21:30
1153
1
Сборная Украины U-23 упустила победу над сверстниками из Египта
УАФ

14 июля состоялся товарищеский матч между сборными Украины U-23 и Египта U-23. Игра завершилась со счетом 1:1.

Поединок прошел на одном из полей Plaine des Sports в аквитанском городке Сен-Поль-ле-Дакс (Франция).

Единственный мяч в составе сине-желтых забил новичок киевского «Динамо» Максим Брагару. Он поразил ворота соперников на 11-й минуте встречи. На 75-й египетская команда сумела вырвать ничью.

Подопечные Руслана Ротаня проводят подготовку к Олимпийским играм 2024. Мужской футбольный турнир на ОИ пройдет с 24 июля по 9 августа. В квартете B украинцы сыграют против Аргентины, Марокко и Ирака.

Вторая игра на учебно-тренировочных сборах против олимпийской сборной Парагвая состоится в городе Ажетмо на стадионе «Алан Лансамен» 18 июля в 19:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч. 14 июля, Сен-Поль-ле-Дакс

Украина U-23 – Египет U-23 – 1:1

Голы: Брагару, 11 – Ахмед Атеф Катта, 75

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Украина U-23 – Египет U-23. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Може хоч з ОІ трансляції будуть.
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