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14 июля 2024, 18:05 | Обновлено 14 июля 2024, 18:11
209
0

Сборная Украины U-23 проводит товарищеский матч против Египта U-23

Команда Руслана Ротаня готовится к Олимпийским играм 2024

14 июля 2024, 18:05 | Обновлено 14 июля 2024, 18:11
209
0
Сборная Украины U-23 проводит товарищеский матч против Египта U-23
УАФ

Сегодня, 14 июля, сборная Украины U-23, которая готовится к летним ОИ-2024, проведет спарринг с командой Египта U-23, которая также выступит на форуме во Франции.

Контрольный матч начнется на одном из полей Plaine des Sports в аквитанском городке Сен-Поль-ле-Дакс 14 июля в 19:00 по киевскому времени.

Вторая игра, против олимпийской сборной Парагвая, состоится в аквитанском городе Ажетмо на стадионе «Алан Лансамен» 18 июля в 19:00 по киевскому времени.

В соревнованиях ОИ-2024 согласно регламенту могут принять участие игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех футболистов старше этого возраста.

ФОТО. Сборная Украины U-23 готовится к товарищескому матчу против Египта U-23

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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