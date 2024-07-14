Сборная Украины U-23 проводит товарищеский матч против Египта U-23

Сегодня, 14 июля, сборная Украины U-23, которая готовится к летним ОИ-2024, проведет спарринг с командой Египта U-23, которая также выступит на форуме во Франции.

Контрольный матч начнется на одном из полей Plaine des Sports в аквитанском городке Сен-Поль-ле-Дакс 14 июля в 19:00 по киевскому времени.

Вторая игра, против олимпийской сборной Парагвая, состоится в аквитанском городе Ажетмо на стадионе «Алан Лансамен» 18 июля в 19:00 по киевскому времени.

В соревнованиях ОИ-2024 согласно регламенту могут принять участие игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех футболистов старше этого возраста.

ФОТО. Сборная Украины U-23 готовится к товарищескому матчу против Египта U-23