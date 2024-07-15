УКРАИНА U23

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15 июля 2024, 22:49 | Обновлено 15 июля 2024, 23:13
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Украина U-23 – Египет U-23 – 1:1. Мяч Брагару. Видео голов и обзор матча

Сине-желтые не сумели удержать победный счет

15 июля 2024, 22:49 | Обновлено 15 июля 2024, 23:13
211
0
Украина U-23 – Египет U-23 – 1:1. Мяч Брагару. Видео голов и обзор матча
УАФ

14 июля сборная Украины U-23, готовясь к Олимпийским играм 2024, во Франции провела товарищеский поединок с командой Египта U-23.

Контрольный матч состоялся на одном из полей Plaine des Sports в аквитанском городке Сен-Поль-ле-Дакс.

На 12-й минуте Максим Брагару после передачи Ильи Крупского открыл счет, но удержать победу сине-желтые не сумели.

Под занавес встречи африканцы сумели уравнять положение – 1:1.

Товарищеский матч

14 июля, Сен-Поль-ле-Дакс (Франция)

Украина U-23 – Египет U-23 – 1:1 (1:0)

Голы: Брагару, 12 – Катта, 80.

Украина U-23: Фесюн (Ермаков, 46), Мартынюк, Таловеров, Салюк (Павлюк, 58), Крупский, Рубчинский (Сигеев, 58), Михайленко (Очеретько, 58), Крыськив, Хлань (Шулянский, 58), Брагару (Велетень, 58), Сикан.

Предупреждение: Брагару, 17, Таловеров, 61.

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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