«Не хватает игроков». Ротань недоволен заявкой на Олимпиаду

Наставник сборной Украины U-23 Руслан Ротань оценил контрольный матч со сборной Египта U-23 (1:1), а также выразил недовольство тем, что в заявке на Олимпийские Игры может быть только 18 игроков.

«Мы понимали, что свежести не будет у ребят, потому что работаем как раз над физической формой. И эти простые ошибки именно из-за этого. Думаю, поправим и физическую форму, и тактические ошибки. Работа идет, мы станем лучше».

«18 игроков в заявке на Олимпиаду? Этого очень мало. В группе будем играть через два дня на третий, а в заявке разрешено 18 игроков. С учетом вратарей, то будет 16 полевых. В физическом плане будет тяжело, и было бы лучше тот формат, который на Евро. Но придется принять то, что есть».

«Не хватает игроков, и в матче с Египтом мы использовали всех», – сказал Ротань.

В группе на Олимпиаде команда сыграет против Ирака, Марокко и Аргентины.