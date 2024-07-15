Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не хватает игроков». Ротань недоволен заявкой на Олимпиаду
Сборная УКРАИНЫ
15 июля 2024, 19:02 |
1139
2

«Не хватает игроков». Ротань недоволен заявкой на Олимпиаду

Разрешено иметь всего 18 футболистов

15 июля 2024, 19:02 |
1139
2
«Не хватает игроков». Ротань недоволен заявкой на Олимпиаду
УАФ

Наставник сборной Украины U-23 Руслан Ротань оценил контрольный матч со сборной Египта U-23 (1:1), а также выразил недовольство тем, что в заявке на Олимпийские Игры может быть только 18 игроков.

«Мы понимали, что свежести не будет у ребят, потому что работаем как раз над физической формой. И эти простые ошибки именно из-за этого. Думаю, поправим и физическую форму, и тактические ошибки. Работа идет, мы станем лучше».

«18 игроков в заявке на Олимпиаду? Этого очень мало. В группе будем играть через два дня на третий, а в заявке разрешено 18 игроков. С учетом вратарей, то будет 16 полевых. В физическом плане будет тяжело, и было бы лучше тот формат, который на Евро. Но придется принять то, что есть».

«Не хватает игроков, и в матче с Египтом мы использовали всех», – сказал Ротань.

В группе на Олимпиаде команда сыграет против Ирака, Марокко и Аргентины.

По теме:
Названа сильнейшая сборная Олимпиады в Париже. Чемпионы мира – вторые 
Украина U-23 – Парагвай U-23. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сборная Украины U-23 упустила победу над сверстниками из Египта
Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Как выглядит нога Месси, которую он повредил и не доиграл финал Копы
Футбол | 15 июля 2024, 11:32 5
ФОТО. Как выглядит нога Месси, которую он повредил и не доиграл финал Копы
ФОТО. Как выглядит нога Месси, которую он повредил и не доиграл финал Копы

Аргентинец из-за травмы был заменен на 66-й минуте

ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
Футбол | 15 июля 2024, 04:05 1
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24

В решающем поединке чемпионата Европы Англия проиграла Испании со счетом 1:2

Капитан сборной Испании переходит в Милан. Клуб активировал клаусулу
Футбол | 15.07.2024, 17:50
Капитан сборной Испании переходит в Милан. Клуб активировал клаусулу
Капитан сборной Испании переходит в Милан. Клуб активировал клаусулу
Испания – победитель Евро-2024
Футбол | 14.07.2024, 23:55
Испания – победитель Евро-2024
Испания – победитель Евро-2024
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Футбол | 15.07.2024, 08:42
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Русланчик Шевченко
Якась маячня...
Ответить
+2
Sergio
таке враження, що підготовує собі виправдання за майбутній результат
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
15.07.2024, 01:19 5
Футбол
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
15.07.2024, 11:01 22
Футбол
Не Кличко и Усик. Джошуа назвал боксера, чей удар нанес больше всего боли
Не Кличко и Усик. Джошуа назвал боксера, чей удар нанес больше всего боли
15.07.2024, 07:05
Бокс
ФОТО. Звездная украинская телеведущая обратилась к Усику. Он отреагировал
ФОТО. Звездная украинская телеведущая обратилась к Усику. Он отреагировал
14.07.2024, 07:15 3
Бокс
Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
14.07.2024, 00:36 6
Футбол
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
15.07.2024, 00:30 1
Футбол
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
15.07.2024, 07:15 4
Футбол
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
13.07.2024, 20:58 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем