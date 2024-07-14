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14 июля 2024, 19:00 | Обновлено 14 июля 2024, 19:23
5788
4

Украина U-23 – Египет U-23. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Следите 14 июля в 19:00 за спаррингом команды Руслана Ротаня

14 июля 2024, 19:00 | Обновлено 14 июля 2024, 19:23
5788
4
Украина U-23 – Египет U-23. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Сегодня, 14 июля, сборная Украины U-23, которая готовится к летним ОИ-2024, проводит спарринг с командой Египта U-23, которая также выступит на форуме во Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Контрольный матч начнется на одном из полей Plaine des Sports в аквитанском городке Сен-Поль-ле-Дакс 14 июля в 19:00 по киевскому времени.

Вторая игра, против олимпийской сборной Парагвая, состоится в аквитанском городе Ажетмо на стадионе «Алан Лансамен» 18 июля в 19:00 по киевскому времени.

В соревнованиях ОИ-2024 согласно регламенту могут принять участие игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех футболистов старше этого возраста.

Украина U-23 – Египет U-23. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча ожидается.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 5
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shef63
І де ж ваша трансляція?
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+2
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serhiy
УАФ-щоб вам "добре" було !!! Потім скажуть,що придумали за закритими дверима (. Супер тренер,бля.
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+1
Михайло Думич
Трансляція матчу не запланована!
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+1
kadaad
шевченко и Ко пи...ры и только!!!
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0
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