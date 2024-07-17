ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед спаррингом с клубом из ЮАР
Команда Шовковского сыграет с клубом Мамелоди Сандаунз
Подготовка киевского «Динамо» к началу нового сезона выходит на финишную прямую.
Во вторник, 16 июля, ровно за неделю до первого официального матча в сезоне 2024/25, бело-синие провели одно практическое вечернее занятие на поле, а утром было теоретическое.
Тренировки в Хохфильцене были ориентированы на тактическую работу, моделирование игровых ситуаций, игроки отрабатывали командные взаимодействия в обороне и атаке.
Впереди у команды – два завершающих спарринга, которые станут последней репетицией перед первым поединком с «Партизаном», который состоится во вторник, 23 июля, в польском городе Люблин.
17 июля в 19:00 киевское «Динамо» проведет очередной товарищеский матч на летних сборах в Австрии. Команда Александра Шовковского сыграет с клубом «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР.
ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед спаррингом с клубом из ЮАР
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