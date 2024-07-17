Подготовка киевского «Динамо» к началу нового сезона выходит на финишную прямую.

Во вторник, 16 июля, ровно за неделю до первого официального матча в сезоне 2024/25, бело-синие провели одно практическое вечернее занятие на поле, а утром было теоретическое.

Тренировки в Хохфильцене были ориентированы на тактическую работу, моделирование игровых ситуаций, игроки отрабатывали командные взаимодействия в обороне и атаке.

Впереди у команды – два завершающих спарринга, которые станут последней репетицией перед первым поединком с «Партизаном», который состоится во вторник, 23 июля, в польском городе Люблин.

17 июля в 19:00 киевское «Динамо» проведет очередной товарищеский матч на летних сборах в Австрии. Команда Александра Шовковского сыграет с клубом «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР.

ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед спаррингом с клубом из ЮАР