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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 18:23 | Обновлено 17 июля 2024, 19:37
49
0

ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед спаррингом с клубом из ЮАР

Команда Шовковского сыграет с клубом Мамелоди Сандаунз

17 июля 2024, 18:23 | Обновлено 17 июля 2024, 19:37
49
0
ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед спаррингом с клубом из ЮАР
ФК Динамо

Подготовка киевского «Динамо» к началу нового сезона выходит на финишную прямую.

Во вторник, 16 июля, ровно за неделю до первого официального матча в сезоне 2024/25, бело-синие провели одно практическое вечернее занятие на поле, а утром было теоретическое.

Тренировки в Хохфильцене были ориентированы на тактическую работу, моделирование игровых ситуаций, игроки отрабатывали командные взаимодействия в обороне и атаке.

Впереди у команды – два завершающих спарринга, которые станут последней репетицией перед первым поединком с «Партизаном», который состоится во вторник, 23 июля, в польском городе Люблин.

17 июля в 19:00 киевское «Динамо» проведет очередной товарищеский матч на летних сборах в Австрии. Команда Александра Шовковского сыграет с клубом «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР.

ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед спаррингом с клубом из ЮАР

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Мамелоди Сандаунз контрольные матчи УПЛ видео тренировка Александр Шовковский
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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