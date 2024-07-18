Минай, ожидая возвращения в УПЛ, добился разгрома в спарринге
Команда из Закарпатья провела матч с аматорами из СК «Вильхивци»
Клуб «Минай» в рамках подготовки к новому сезону 2024/2025 провел очередной контрольный спарринг, в котором померился силами с аматорской командой СК «Вильхивци».
Против закарпатской команды в составе соперников действовали бывшие игроки «Миная» Сергей Панасенко и Дмитрий Немчанинов.
Игра прошла под диктовку футболистов «Миная» и завершилась их крупной победой со счетом 4:0. Автором дубля стал нападающий минайцев Егор Гуничев.
Напомним, ранее сообщалось, что «Минай» входит в число клубов, которые могут заменить «Днепр-1» в новом сезоне УПЛ.
Миная – СК Вильхивци – 4:0
Голы: Гуничев, 5, 39, Воробчак, 50, Тищук, 85.
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