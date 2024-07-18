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Украина. Первая лига
18 июля 2024, 04:24 | Обновлено 18 июля 2024, 04:40
163
0

Минай, ожидая возвращения в УПЛ, добился разгрома в спарринге

Команда из Закарпатья провела матч с аматорами из СК «Вильхивци»

18 июля 2024, 04:24 | Обновлено 18 июля 2024, 04:40
163
0
Минай, ожидая возвращения в УПЛ, добился разгрома в спарринге
ФК Минай

Клуб «Минай» в рамках подготовки к новому сезону 2024/2025 провел очередной контрольный спарринг, в котором померился силами с аматорской командой СК «Вильхивци».

Против закарпатской команды в составе соперников действовали бывшие игроки «Миная» Сергей Панасенко и Дмитрий Немчанинов.

Игра прошла под диктовку футболистов «Миная» и завершилась их крупной победой со счетом 4:0. Автором дубля стал нападающий минайцев Егор Гуничев.

Напомним, ранее сообщалось, что «Минай» входит в число клубов, которые могут заменить «Днепр-1» в новом сезоне УПЛ.

Миная – СК Вильхивци – 4:0

Голы: Гуничев, 5, 39, Воробчак, 50, Тищук, 85.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Минай
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