Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов

На общем собрании Участников УПЛ обсуждались проблемы, которые вызывает неопределенность относительно клуба СК «Днепр-1», имеющего финансовые сложности.

Клубами было инициировано решение – обратиться в УАФ по поводу проведения процедурных действий по отзыву аттестата у клуба «Днепр-1».

В заявлении клубов УПЛ указано: «В случае решения этого вопроса нужно максимально быстро получить официальные ответы четырех клубов ПФЛ («Минай», «Металлист 1925», «Левый Берег» и «Эпицентр») относительно их желания и возможности претендовать на вакантное место в УПЛ и рекомендовать УАФ выбрать один из нескольких вариантов определения клуба, заменяющего СК «Днепр-1» в УПЛ».

Таким образом, в новом сезоне УПЛ «Днепр-1» может быть заменен на один из 4 клубов – «Минай», «Металлист 1925», «Левый Берег» или «Эпицентр».

Рассматривается вариант проведения плей-офф среди 4 команд для сохранения спортивного принципа.