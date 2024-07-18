Новичок Майнца из сборной Японии задержан полицией. Известна причина

Полузащитник сборной Японии Кайсю Сано, который этим летом подписал контракт с немецким клубом «Майнц», задержан полицией в Токио по подозрению в сексуальном насилии.

Сообщается, что 23-летний японский футболист и двое его знакомых попали в руки правоохранителей после обращения 30-летней женщины, которая заявила о сексуальном насилии.

Якобы заявительница и ее подруга поужинала с Сано и его друзьями. После трапезы сама женщину в компании с мужчинами пошла в отель, а затем сразу же обратилась в полицию. Футболиста с друзьями задержали неподалеку от гостиницы.

Немецкий «Майнц» тут же выступил с заявлением, выразив удивлением случившимся. Впрочем, клуб воздержался от дальнейших комментариев по делу, сославшись на отсутствие информации. В бывшем клубе Сано «Касима Антлерс» уже заявили, что «очень обеспокоены ситуацией, касающейся его экс-игрока», и будут «внимательно следить за ситуацией».

Кайсю Сано подписал с «Майнцем» четырехлетний контракт. Японец должен был присоединиться к своей новой команде в воскресенье, 21 июля.