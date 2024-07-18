Подолье в спарринге забило три мяча в ворота Звягеля
Голы у победителей забили Гемега, Кулакевич и игрок на просмотре
Украинские команды продолжают подготовку к новому сезону. 17 июля в спарринге встретились команды Первой лиги.
Подолье из Хмельницкого обыграло Звягель, который поднялся в классе из Второй лиги.
Голы у победителей забили Гемега, Кулакевич и игрок на просмотре.
На три гола хозяев поля во втором тайме у подопечных Юрия Вирта ответа не нашлось. После ударов Скидана и Майтака хмельницкую команду спасал каркас ворот.
Финальный свисток зафиксировал победу Подолья со счетом 3:0.
Товарищеский матч
17 июля. Хмельницкий, стадион Подолье
Подолье (Хмельницкий) – Звягель – 3:0
Голы: Гемега, Кулакевич, игрок на просмотре
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Евгению всегда что-то мешало
Единственный гол киевлян забил Самба Диалло