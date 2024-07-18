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Товарищеские матчи
Подолье
17.07.2024 13:00 – FT 3 : 0
Звягель
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Украина. Первая лига
18 июля 2024, 00:59 | Обновлено 18 июля 2024, 01:11
47
0

Подолье в спарринге забило три мяча в ворота Звягеля

Голы у победителей забили Гемега, Кулакевич и игрок на просмотре

18 июля 2024, 00:59 | Обновлено 18 июля 2024, 01:11
47
0
Подолье в спарринге забило три мяча в ворота Звягеля
ФК Подолье

Украинские команды продолжают подготовку к новому сезону. 17 июля в спарринге встретились команды Первой лиги.

Подолье из Хмельницкого обыграло Звягель, который поднялся в классе из Второй лиги.

Голы у победителей забили Гемега, Кулакевич и игрок на просмотре.

На три гола хозяев поля во втором тайме у подопечных Юрия Вирта ответа не нашлось. После ударов Скидана и Майтака хмельницкую команду спасал каркас ворот.

Финальный свисток зафиксировал победу Подолья со счетом 3:0.

Товарищеский матч

17 июля. Хмельницкий, стадион Подолье

Подолье (Хмельницкий) – Звягель – 3:0

Голы: Гемега, Кулакевич, игрок на просмотре

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товарищеские матчи Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Подолье Хмельницкий Звягель Виталий Гемега
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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