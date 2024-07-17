Хватило одного гола. Шахтер провел контрольный матч с Бешикташем

«Шахтер» продолжает подготовку к старту сезона УПЛ на сборе в Словении. Очередным соперником команды Марино Пушича стал турецкий «Бешикташ».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Шахтера» благодаря голу Эгиналду во втором тайме.

Ранее «Шахтер» сыграл с «Сараево» (4:1), «Хайдуком» (1:1), «Бачкой-Тополой» (0:1) и «Ризеспором» (5:0). Далее украинская команда сыграет с новичком сезона АПЛ «Ипсвичем».

Контрольный матч

Шахтер – Бешикташ 1:0

Гол: Эгиналду, 65

Шахтер (стартовый состав): Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Марлон, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре