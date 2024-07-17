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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
17.07.2024 19:30 – FT 1 : 0
Бешикташ
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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 21:25 | Обновлено 17 июля 2024, 21:50
799
19

Хватило одного гола. Шахтер провел контрольный матч с Бешикташем

Украинская команда выиграла благодаря мячу Эгиналду

17 июля 2024, 21:25 | Обновлено 17 июля 2024, 21:50
799
19
Хватило одного гола. Шахтер провел контрольный матч с Бешикташем
ФК Шахтер

«Шахтер» продолжает подготовку к старту сезона УПЛ на сборе в Словении. Очередным соперником команды Марино Пушича стал турецкий «Бешикташ».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Шахтера» благодаря голу Эгиналду во втором тайме.

Ранее «Шахтер» сыграл с «Сараево» (4:1), «Хайдуком» (1:1), «Бачкой-Тополой» (0:1) и «Ризеспором» (5:0). Далее украинская команда сыграет с новичком сезона АПЛ «Ипсвичем».

Контрольный матч

Шахтер – Бешикташ 1:0
Гол: Эгиналду, 65

Шахтер (стартовый состав): Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Марлон, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 19
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Андрій Заліщук
Наша топ-трійка сьогодні здобула 3 сухі перемоги, браво!!!
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+3
Фанькин кот
Славься, родной Шахтёр! Победа, пусть и в товарняке, вдвойне приятна! Ибо дынамка суркисова проиграла этому Бешыку безвольно и вчистую.
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0
OtsoCity
Це вам не з брондбюU19 (воротар 16 років) грати!
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0
AK.228
Полупидар Шпрот, хорош минусить, даун ты троещенский😁
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0
ZloyDeda
Але чомусь майже всі футбольні ресурси не називають склад Шахтаря на другий тайм, де майже всі легіонери грали
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0
Показать Скрыть 1 ответ
OtsoCity
Якась хвойда обісрана суркисів, вже всіх мінусує 
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-1
Nba37
Браво Шахтёр, полностью переиграли Бешикташ, по статистике 1-6 в створ ворот 
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-2
serhiy
І знову коментатор перед матчем як дельтонік розказує ,що форма синьо -жовта (.  Хоч визнайте що вона жовто голуба .
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Дивився цілу гру. У Бешикташа зібралася дуже пристойна команда з відомих у футболі прізвищ Абубакар, Рафа Сілва, Онана, Свенсон, Рашица та інші але Шахтар виглядав дуже цікаво і створив чимало моментів. В основному у другому таймі заграли. Хороші моменти були у Зубкова, Шведа, Невертона, Кевіна. Сподобався Франіч який добре завантажував із центру на хід Егіналду і Невертону
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-3
Показать Скрыть 5 ответов
OtsoCity
Дуже добре👍
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-4
Лига
На изи чемпион выиграл так ещё отомстил за дырявых позор с бешиком в квалиф Лке 
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-4
AK.228
Гол классный, молодцы👏
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-4
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