Хватило одного гола. Шахтер провел контрольный матч с Бешикташем
Украинская команда выиграла благодаря мячу Эгиналду
«Шахтер» продолжает подготовку к старту сезона УПЛ на сборе в Словении. Очередным соперником команды Марино Пушича стал турецкий «Бешикташ».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Шахтера» благодаря голу Эгиналду во втором тайме.
Ранее «Шахтер» сыграл с «Сараево» (4:1), «Хайдуком» (1:1), «Бачкой-Тополой» (0:1) и «Ризеспором» (5:0). Далее украинская команда сыграет с новичком сезона АПЛ «Ипсвичем».
Контрольный матч
Шахтер – Бешикташ 1:0
Гол: Эгиналду, 65
Шахтер (стартовый состав): Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Марлон, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре
⚽️ Влучний удар Егіналду головою! 👏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 17, 2024
Ефектний стрибок та удар – і «Шахтар» попереду 1:0 у спарингу з «Бешикташем»!#Shakhtar #ШахтарБешикташ pic.twitter.com/VfpUtBhsMr
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