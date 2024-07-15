Шахтер – Бешикташ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 июля «Шахтер» на сборе в Словении проведет контрольный матч с «Бешикташем». Игра начнется в 18:30.

Это будет пятый контрольный матч команды Марино Пушича. Ранее «Шахтер» сыграл с «Сараево» (4:1), «Хайдуком» (1:1), «Бачкой-Тополой» (0:1) и «Ризеспором» (5:0).

20 июля состоится спарринг с «Ипсвичем».

Шахтер – Бешикташ. Старт в 18:30