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20 июля 2024, 06:40 | Обновлено 20 июля 2024, 07:10
148
1

ПУШИЧ: «10 игроков прибыли из сборных позже, и это отставание ощущается»

Наставник «Шахтера» поделился впечатлениями от спарринга с «Бешикташем»

20 июля 2024, 06:40 | Обновлено 20 июля 2024, 07:10
148
1
ПУШИЧ: «10 игроков прибыли из сборных позже, и это отставание ощущается»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич поделился впечатлениями от спарринга с «Бешикташем» (1:0), работы подопечных на сборах и конкуренции в команде

– Мистер, сборы «Шахтера» набирают обороты, команда провела очередной спарринг с «Бешикташем». Какую оценку вы можете дать этой игре? Что понравилось, а над чем еще нужно работать?

– Я могу сравнить те матчи, которые мы уже сыграли, по интенсивности и по усилиям, которые мы потратили, и, конечно, с каждым матчем мы набираем. У нас всегда одна и та же цель – повышать нашу интенсивность, нашу преданность игре, и я хочу видеть каждый раз те принципы, которые исповедует наш футбольный клуб. В спарринге с «Бешикташем» я был доволен тем подходом, который продемонстрировали игроки. Да, всегда есть очень многое для улучшения, ведь мы молодая команда и никогда нет предела идеалу, поэтому должны каждый день совершенствоваться. Но, рассматривая эти игры, самое важное – это подход футболистов, их старания, и я был действительно доволен тем, как они придерживались наших главных базовых принципов.

– В каждом матче вы всем игрокам позволяете себя проявить. На каком уровне физических кондиций находятся «горняки» и можно ли сказать, что команда уже вышла на самый высокий уровень?

– Как я говорил в начале, сделать это будет немного сложно на этом этапе по той причине, что 10 игроков прибыли позже после матчей за сборные. Эти две недели отставания ощущаются и это вполне нормальный процесс. Но самое важное, что они действительно тяжело работают и посвящают все свое время тому, чтобы наверстать утраченное. Да, иногда во время игры можно увидеть разницу, но мы действительно идем по графику, даже его опережаем. Поэтому я очень доволен усилиями, старанием своих игроков и их желанием вернуть физические кондиции, уровень игры и вообще вернуться на самый высокий уровень.

– Какая кадровая ситуация сейчас в команде? Видели, что в матче что-то произошло у Конопли, Гочолеишвили тренируется по индивидуальной программе, возможно, есть еще какие-то потери?

– На самом деле нет серьезных травм, это небольшие повреждения, над которыми мы работаем. И, да, потому что некоторые игроки очень молоды, их организм еще не до конца адаптирован – некоторые еще не привыкли к сезону. Совершенно нормальный процесс, мы не считаем это травмами и потому, чтобы избегать потенциальных повреждений, когда видим, что у футболистов есть небольшая усталость, даем немного отдыха. Это, собственно, и есть причина того, почему мы играем в каждом матче с тотальным изменением состава между таймами: чтобы они могли, с одной стороны, проявить себя и быть вовлеченными в противостояние, в хорошем смысле этого слова, и чтобы могли расти физически и ментально. Мы будем особенно осторожны с теми ребятами, которые прибыли позже на предсезонку, показатели их физического здоровья будем тщательно отслеживать, чтобы они могли находиться в лучшей форме.

– Сейчас в команде на каждой позиции безумная конкуренция. Как это влияет на результаты и прогресс?

– Как в каждом большом клубе, как в клубе, выиграющем много титулов, конкуренция должна быть нормальной частью существования. Как я говорю своим игрокам: зона комфорта – ваш величайший враг. В большом спорте нет места для зоны комфорта. Мы всегда создаем условия для уничтожения этой зоны комфорта – в образе мышления, игры. Всегда должно быть здоровое противостояние внутри команды, и я хочу, чтобы каждый из моих игроков подталкивал друг друга в хорошем смысле к росту. Как я видел на тренировочной сессии сегодня и в предыдущие дни, это отличный уровень конкуренции. Я был очень доволен их отдачей и тем, как они соперничают друг с другом. Как я неоднократно отмечал: соревнование в здравом смысле слова должно быть всегда – и между игроками, и между клубами.

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Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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ortomir
З яких ще збірних? З плей офф ЧЄ?
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