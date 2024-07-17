Украина. Премьер лига17 июля 2024, 18:48 | Обновлено 17 июля 2024, 20:30
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Стал известен состав Шахтера на матч против Бешикташа
Начало матча против турецкой команды в 19:30 по киевскому времени
17 июля 2024, 18:48 | Обновлено 17 июля 2024, 20:30
1716
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ФК «Шахтер» назвал состав на товарищеский матч против Бешикташа.
Sport.ua проведет видеотрансляцию этого матча.
В стартовую 11-ку вошли: Ризнык, Траоре, Бондарь, Судаков, Зубков, Азаров, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Марлон, Кевин.
Начало матча Шахтер – Бешикташ в 19:30 по киевскому времени. Это будет пятый контрольный матч команды Марино Пушича. Ранее «Шахтер» сыграл с «Сараево» (4:1), «Хайдуком» (1:1), «Бачкой-Тополой» (0:1) и «Ризеспором» (5:0).
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