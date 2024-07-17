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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 18:48 | Обновлено 17 июля 2024, 20:30
1716
0

Стал известен состав Шахтера на матч против Бешикташа

Начало матча против турецкой команды в 19:30 по киевскому времени

17 июля 2024, 18:48 | Обновлено 17 июля 2024, 20:30
1716
0
Стал известен состав Шахтера на матч против Бешикташа
ФК Шахтер

ФК «Шахтер» назвал состав на товарищеский матч против Бешикташа.

Sport.ua проведет видеотрансляцию этого матча.

В стартовую 11-ку вошли: Ризнык, Траоре, Бондарь, Судаков, Зубков, Азаров, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Марлон, Кевин.

Начало матча Шахтер – Бешикташ в 19:30 по киевскому времени. Это будет пятый контрольный матч команды Марино Пушича. Ранее «Шахтер» сыграл с «Сараево» (4:1), «Хайдуком» (1:1), «Бачкой-Тополой» (0:1) и «Ризеспором» (5:0).

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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