Украина. Премьер лига17 июля 2024, 21:35 | Обновлено 17 июля 2024, 21:38
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Шахтер – Бешикташ – 1:0. Точный удар Эгиналду. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного на сборах в Словении
17 июля 2024, 21:35 | Обновлено 17 июля 2024, 21:38
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Донецький «Шахтар» переміг турецький «Бешикташ» у спарингу на літніх зборах.
Команди грали на стадіоні «Здежеле» в словенському місті Целє.
Єдиний гол у матчі ударом головою забив Егіналду після навісу Педро Енріке.
Наступна гра гірників пройде 20 липня, суперником буде новачок АПЛ «Іпсвіч».
Товариський матч. 17 липня. Целє (Словенія)
Шахтар (Україна) – Бешикташ (Туреччина) – 1:0
Гол: Егіналду
Відео гола та огляд матчу
Відеозапис матчу
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