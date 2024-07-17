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  4. Шахтер – Бешикташ – 1:0. Точный удар Эгиналду. Видео гола и обзор
Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 21:35 | Обновлено 17 июля 2024, 21:38
35
0

Шахтер – Бешикташ – 1:0. Точный удар Эгиналду. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного на сборах в Словении

17 июля 2024, 21:35 | Обновлено 17 июля 2024, 21:38
35
0
Шахтер – Бешикташ – 1:0. Точный удар Эгиналду. Видео гола и обзор
ФК Шахтер

Донецький «Шахтар» переміг турецький «Бешикташ» у спарингу на літніх зборах.

Команди грали на стадіоні «Здежеле» в словенському місті Целє.

Єдиний гол у матчі ударом головою забив Егіналду після навісу Педро Енріке.

Наступна гра гірників пройде 20 липня, суперником буде новачок АПЛ «Іпсвіч».

Товариський матч. 17 липня. Целє (Словенія)

Шахтар (Україна) – Бешикташ (Туреччина) – 1:0

Гол: Егіналду

Відео гола та огляд матчу

Відеозапис матчу

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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