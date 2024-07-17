Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Темнокожий одноклубник неожиданно поддержал Энцо в расистском скандале
Англия
17 июля 2024, 13:47 |
390
0

Темнокожий одноклубник неожиданно поддержал Энцо в расистском скандале

Николас Джексон опубликовал видео с аргентинцем и юным фанатом «Челси»

17 июля 2024, 13:47 |
390
0
Темнокожий одноклубник неожиданно поддержал Энцо в расистском скандале
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес и Николас Джексон

Сенегальский нападающий лондонского «Челси» Николас Джексон поддержал своего аргентинского одноклубника Энцо Фернандеса в расистском скандале.

23-летний форвард опубликовал в Instagram-stories видео, на котором Фернандес мило общается с маленьким темнокожим болельщиком «синих». Чуть позже Николас добавил к этому видео совместное фото с аргентинцем и Марком Кукурельей.

Напомним, во время празднования победы на Копа Америка Энцо Фернандес пел оскорбительную песню о темнокожих футболистах сборной Франции.

Ранее 8 игроков «Челси» отписались от Энцо Фернандеса из-за этой песни. Клуб уже начал внутреннюю дисциплинарную процедуру.

По теме:
Топовый экс-форвард АПЛ покинул структуру Тоттенхэма. Будет новый вызов
ВИДЕО. Надаль обыграл сына легендарного теннисиста на турнире в Швеции
Челси отреагировал на расистский скандал с участием Энцо
Николас Джексон видео фото расизм сборная Франции по футболу сборная Аргентины по футболу чемпионат Англии по футболу скандал Английская Премьер-лига Челси Энцо Фернандес Копа Америка
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
Бокс | 16 июля 2024, 19:40 3
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок

Бой-реванш Александр проведет 21 декабря 2024 года

Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
Футбол | 16 июля 2024, 19:24 11
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет

Украинец пока не определился с будущим

Звезда Челси и сборной Аргентины извинился за проявление расизма
Футбол | 17.07.2024, 07:36
Звезда Челси и сборной Аргентины извинился за проявление расизма
Звезда Челси и сборной Аргентины извинился за проявление расизма
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала
Футбол | 16.07.2024, 20:45
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала
Легендарный футболист пытался убедить украинца перейти в Реал
Баскетбол | 17.07.2024, 10:14
Легендарный футболист пытался убедить украинца перейти в Реал
Легендарный футболист пытался убедить украинца перейти в Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
15.07.2024, 11:01 27
Футбол
Джокович прокомментировал разгромное поражение в финале Уимблдона
Джокович прокомментировал разгромное поражение в финале Уимблдона
15.07.2024, 12:55
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Франции завершил карьеру в сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Франции завершил карьеру в сборной
16.07.2024, 05:44
Футбол
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
16.07.2024, 10:07 4
Футбол
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
15.07.2024, 15:25 3
Футбол
Усик назвал двух легендарных бойцов прошлого, с которыми хотел бы подраться
Усик назвал двух легендарных бойцов прошлого, с которыми хотел бы подраться
16.07.2024, 10:59
Бокс
Букмекеры выбрали фаворита на Золотой мяч 2024 после Евро и Копа Америка
Букмекеры выбрали фаворита на Золотой мяч 2024 после Евро и Копа Америка
16.07.2024, 04:49 5
Футбол
Гонка на Итоговый турнир WTA 2024. Известна первая участница, где украинки?
Гонка на Итоговый турнир WTA 2024. Известна первая участница, где украинки?
16.07.2024, 05:10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем