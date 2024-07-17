Темнокожий одноклубник неожиданно поддержал Энцо в расистском скандале
Николас Джексон опубликовал видео с аргентинцем и юным фанатом «Челси»
Сенегальский нападающий лондонского «Челси» Николас Джексон поддержал своего аргентинского одноклубника Энцо Фернандеса в расистском скандале.
23-летний форвард опубликовал в Instagram-stories видео, на котором Фернандес мило общается с маленьким темнокожим болельщиком «синих». Чуть позже Николас добавил к этому видео совместное фото с аргентинцем и Марком Кукурельей.
Напомним, во время празднования победы на Копа Америка Энцо Фернандес пел оскорбительную песню о темнокожих футболистах сборной Франции.
Ранее 8 игроков «Челси» отписались от Энцо Фернандеса из-за этой песни. Клуб уже начал внутреннюю дисциплинарную процедуру.
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