Темнокожий одноклубник неожиданно поддержал Энцо в расистском скандале

Сенегальский нападающий лондонского «Челси» Николас Джексон поддержал своего аргентинского одноклубника Энцо Фернандеса в расистском скандале.

23-летний форвард опубликовал в Instagram-stories видео, на котором Фернандес мило общается с маленьким темнокожим болельщиком «синих». Чуть позже Николас добавил к этому видео совместное фото с аргентинцем и Марком Кукурельей.

Напомним, во время празднования победы на Копа Америка Энцо Фернандес пел оскорбительную песню о темнокожих футболистах сборной Франции.

Ранее 8 игроков «Челси» отписались от Энцо Фернандеса из-за этой песни. Клуб уже начал внутреннюю дисциплинарную процедуру.