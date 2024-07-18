Днепр-1 хочет избежать ликвидации. Клуб может вернуться во Второй лиге
Руководство хочет поставить процессы на паузу, но не ликвидировать клуб
Как стало известно Sport.ua, после проведения Общих сборов клубов руководство УПЛ обратилось с просьбой в УАФ поставить все точки над «і» с выступлением «Днепра-1» на всеукраинской арене.
Днепряне переживают трудные времена и до сих пор не решили, продолжат ли соревноваться в элитном дивизионе.
Впрочем, по информации нашего источника, в «Днепре-1» понемногу ликвидируют задолженности по зарплате работникам клуба и руководством ФК рассматривается вариант с временной приостановкой выступлений команды в УПЛ из-за военного положения. Тогда, после победы над российским агрессором и с появлением нового надежного инвестора, «Днепр-1» сможет продолжить выступления среди команд мастеров – только не в УПЛ, а во Второй лиге.
Ранее мы сообщали, что в распоряжении «Днепра-1» не осталось ничего, даже клубной базы.
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