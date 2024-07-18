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Украина. Премьер лига
18 июля 2024, 00:33 | Обновлено 18 июля 2024, 00:50
161
0

Днепр-1 хочет избежать ликвидации. Клуб может вернуться во Второй лиге

Руководство хочет поставить процессы на паузу, но не ликвидировать клуб

18 июля 2024, 00:33 | Обновлено 18 июля 2024, 00:50
161
0
Днепр-1 хочет избежать ликвидации. Клуб может вернуться во Второй лиге
СК Днепр-1

Как стало известно Sport.ua, после проведения Общих сборов клубов руководство УПЛ обратилось с просьбой в УАФ поставить все точки над «і» с выступлением «Днепра-1» на всеукраинской арене.

Днепряне переживают трудные времена и до сих пор не решили, продолжат ли соревноваться в элитном дивизионе.

Впрочем, по информации нашего источника, в «Днепре-1» понемногу ликвидируют задолженности по зарплате работникам клуба и руководством ФК рассматривается вариант с временной приостановкой выступлений команды в УПЛ из-за военного положения. Тогда, после победы над российским агрессором и с появлением нового надежного инвестора, «Днепр-1» сможет продолжить выступления среди команд мастеров – только не в УПЛ, а во Второй лиге.

Ранее мы сообщали, что в распоряжении «Днепра-1» не осталось ничего, даже клубной базы.

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Днепр-1 инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига снятие с чемпионата Вторая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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