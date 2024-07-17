К сожалению для Лунина. Аль-Наср принял решение по звездному киперу
Эдерсон, скорее всего, останется в «Манчестер Сити»
Саудовский «Аль-Наср» прекратил переговоры по трансферу звездного бразильского вратаря английского «Манчестер Сити» Эдерсона, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, это произошло после того, как «горожане» отклонили предложение в размере 30 миллионов евро и запросили за 30-летнего футболиста вдвое большую сумму.
В сезоне 2023/24 Эдерсон провел 43 матча на клубном уровне, пропустив 34 гола. В 16 встречах ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Бразилии в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в качестве замены Эдерсону «Манчестер Сити» рассматривает украинского вратаря Андрея Лунина.
🚨🟡🔵 Negotiations between Al Nassr and Man City for Ederson, currently off after €30m proposal rejected and €60m request.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024
Athletico Paranaense and Brazil GK Bento, one of the main names now on shortlist for Al Nassr. Talks underway. pic.twitter.com/KjJ7oEh75T
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