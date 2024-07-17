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  4. К сожалению для Лунина. Аль-Наср принял решение по звездному киперу
Англия
17 июля 2024, 08:23 |
1780
0

К сожалению для Лунина. Аль-Наср принял решение по звездному киперу

Эдерсон, скорее всего, останется в «Манчестер Сити»

17 июля 2024, 08:23 |
1780
0
К сожалению для Лунина. Аль-Наср принял решение по звездному киперу
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Саудовский «Аль-Наср» прекратил переговоры по трансферу звездного бразильского вратаря английского «Манчестер Сити» Эдерсона, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, это произошло после того, как «горожане» отклонили предложение в размере 30 миллионов евро и запросили за 30-летнего футболиста вдвое большую сумму.

В сезоне 2023/24 Эдерсон провел 43 матча на клубном уровне, пропустив 34 гола. В 16 встречах ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Бразилии в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в качестве замены Эдерсону «Манчестер Сити» рассматривает украинского вратаря Андрея Лунина.

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Эдерсон Аль-Наср Эр-Рияд Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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