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Кубок Америки
16 июля 2024, 03:13 |
329
0

Стало известно, сколько заработала Аргентина за титул на Копа Америка 2024

В финале соревнований Лионель Месси и компания переиграли Колумбию 1:0

16 июля 2024, 03:13 |
329
0
Стало известно, сколько заработала Аргентина за титул на Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

15 июля состоялся финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Игра прошла в Майами на стадионе Хард Рок. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Единственный гол на 112-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

За титул на Кубке Америки Лионель Месси и компания получили от КОНМЕБОЛ и спонсоров 16 миллионов долларов. Колумбия уехала с чеком в 7 миллионов.

Уругвай, который в поединке за третье место одолел Канаду в серии пенальти, заработал 5 млн долларов. Канадцы – 4 млн.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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