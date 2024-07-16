Стало известно, сколько заработала Аргентина за титул на Копа Америка 2024
В финале соревнований Лионель Месси и компания переиграли Колумбию 1:0
15 июля состоялся финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.
Игра прошла в Майами на стадионе Хард Рок. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Единственный гол на 112-й минуте забил Лаутаро Мартинес.
За титул на Кубке Америки Лионель Месси и компания получили от КОНМЕБОЛ и спонсоров 16 миллионов долларов. Колумбия уехала с чеком в 7 миллионов.
Уругвай, который в поединке за третье место одолел Канаду в серии пенальти, заработал 5 млн долларов. Канадцы – 4 млн.
🚨💰 | 2024 Copa America cash prize distribution system confirmed :— Ca Va? 🐐 (@psg__chief) July 14, 2024
🥇 First place - $16M
🥈 Second place - $7M
🥉 Third place - $4M-$5M#CopaAmèrica | #CopAmerica2024 pic.twitter.com/M2FDjMjekA
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