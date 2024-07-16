Стало известно, сколько заработала Аргентина за титул на Копа Америка 2024

15 июля состоялся финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Игра прошла в Майами на стадионе Хард Рок. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Единственный гол на 112-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

За титул на Кубке Америки Лионель Месси и компания получили от КОНМЕБОЛ и спонсоров 16 миллионов долларов. Колумбия уехала с чеком в 7 миллионов.

Уругвай, который в поединке за третье место одолел Канаду в серии пенальти, заработал 5 млн долларов. Канадцы – 4 млн.