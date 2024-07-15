Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

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Испанская команда получила максимальную сумму призовых за участие в турнире. УЕФА платил по 1 миллиону евро за победу на групповой стадии (0.5 млн за ничью), 1.5 млн евро за выход в 1/8, 2,5 млн за выход в четвертьфинал, за полуфинал – еще 4 млн, за выход в финал – 5 млн, а за победу на турнире – 8 млн. Отметим, что каждая команда, которая играла на турнире, получила гарантированно 9,25 млн евро.

Таким образом, испанская команда получила максимальную возможную сумму призовых от УЕФА, выиграв все матчи на турнире – 28.25 млн евро. Англия получила – 24,25.

УАФ за выступление сборной Украины получила 10.75 млн. В целом УЕФА выплатила призовых на сумму 331 миллион евро.