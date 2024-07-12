Джек-пот Испании, сколько для Украины? Как УЕФА поделит деньги за Евро-2024

Уже на текущей неделе завершится 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, и все интересующиеся этим событием узнают имя сильнейшей команды континента. Финальный поединок Евро-2024, как известно, состоится 14 июля в Берлине на «Олимпиаштадионе», и станет 51-м матчем, проведенным в рамках этого соревнования.

Помимо Кубка Анри Делоне, который традиционно вручается победителю европейского чемпионата, особенный интерес болельщиков, экспертов и всех, кто хоть мало-мальски в эти дни интересуется футболом, связан с деньгами. А если точнее, то с суммами вознаграждений, которые заложены Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для всех участников Евро-2024.

Каким же является общий призовой фонд Евро-2024? Сколько получит победитель и финалист турнира? И на какую сумму наиграла сборная Украины?

Ответы на все эти вопросы мы вам дадим прямо сейчас…

Какова общая сумма призового фонда Евро-2024?

Еще за несколько месяцев до старта турнира в Германии было объявлено, что УЕФА выделит 331 миллион евро, которые и будут распределены между всеми командами-участницами Евро-2024 в виде призовых.

Деньги будут распределяться между различными командами в зависимости от успешности их выступлений на турнире: чем больше матчей выиграет сборная, и чем дальше ей удастся продвинуться по турнирной сетке, тем, что вполне логично, выше окажется ее заработок в виде финансового поощрения от УЕФА.

Максимально на Евро-2024 в виде призовых от УЕФА можно заработать 28,25 миллионов евро. Для этого необходимо выиграть абсолютно все матчи на турнире.

В целом градация выплаты призовых на Евро-2024 следующая:

участие в Евро-2024 – 9,25 млн евро;

победа в матче групповой стадии – 1 млн евро;

ничья в матче групповой стадии – 500 тысяч евро;

выход в 1/8 финала – 1,5 млн евро;

выход в 1/4 финала – 2,5 млн евро;

выход в полуфинал – 4 млн евро;

выход в финал – 5 млн евро;

победа в финале – 3 млн евро.

Стоит также отмечать, что общая сумма призовых на Евро-2024 отличается от того, что УЕФА предлагал командам участницам на Евро-2020, финальная часть которого была сдвинута на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Причем отличается в меньшую сторону! Призовой фонд 16-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу составлял 371 миллион евро, то есть на 40 миллионов больше, нежели на Евро-2024.

Сколько получит победитель и финалист?

Как известно, в финале Евро-2024 сыграют сборные Испании и Англии. Кто из них станет триумфатором соревнования мы узнаем лишь в воскресенье, 14 июля, однако уже сейчас можно подсчитать, сколько денег заработает каждая ассоциация, если выиграет в финале, и если проиграет в нем.

Итак, на пути к финалу сборная Испании исключительно побеждала. На групповой стадии «красная фурия» одолела Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). Эти три победы в совокупности с самим фактом выхода на Евро-2024 принесли пиренейцам 12,25 миллионов евро. После этого команда де ла Фуэнте в плей-офф последовательно преодолела сопротивление Грузии (4:1), Германии (2:1) и Франции (2:1), выбравшись в финал. Стало быть, испанцы заработали еще минимум 13 миллионов евро. Итого это уже 25,25 миллионов, к которым могут добавиться еще 3 «лимона», если «красная фурия» станет сильнейшей европейской сборной по итогам турнира во Франции. По сути, это будет максимум, который можно заработать, так как испанцы к настоящему моменту побеждали в каждом матче и претендуют на истинный джек-пот.

Что касается англичан, то здесь картина несколько иная. Подопечные Гарета Саутгейта на групповой стадии обыграли лишь сербов (1:0), а вот с датчанами и словенцами расписали ничьи – 1:1 и 0:0 соответственно. После групповой стадии «призовой заработок» островитян составил 11,25 миллионов евро. Дальше они, как и Испания, последовательно расправились со всеми соперниками в плей-офф (2:1 – Словакия, 1:1, 5:3 (по пенальти) – Швейцария, 2:1 – Нидерланды), и оказались в финале, благодаря чему заработали те же 13 миллионов евро, как и пиренейцы. Однако суммарно «три льва» пока имеют на своем счету 24,25 миллионов евро в виде призовых, к которым могут добавиться еще 3 миллиона, если англичане выиграют в финале. В таком случае общая сумма выигрыша сборной Англии составит 27,25 миллионов евро, что на один миллион меньше максимума и того, что потенциально могут получить испанцы.

Примечательно, что триумфатор Евро-2020 – сборная Италии – получил на том турнире в виде призовых от УЕФА рекордную сумму в 34 миллиона евро. Как уже отмечалось выше, на Евро-2024 столько заработать было невозможно изначально.

Сколько призовых получит от УЕФА Украина?

Сборная Украины, увы, завершила свой турнирный путь на Евро-2024 очень рано – уже на стадии группового этапа. «Сине-желтые» провели на чемпионате Европы в Германии три поединка, записав на свой счет каждый из возможных исходов – поражение от Румынии (0:3), победа над Словакией (2:1) и ничья с Бельгией (0:0).

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Чтобы подсчитать, сколько получит от УЕФА Украинская ассоциация футбола, стоит учесть не только результаты подопечных Сергея Реброва на турнире, но и 9,25 миллионов евро призовых, которые полагаются «сине-желтым» за сам факт квалификации на континентальное первенство. К этому стоит добавить скромные 1,5 миллиона евро, что является суммой финансового вознаграждения за два результата – победу над словаками и ничью с бельгийцами.

Итого выступление сборной Украины на Евро-2024 принесет УАФ 10,75 миллионов евро. Это 3,25% от общей суммы призового фонда турнира, или 38,05% от максимально возможного денежного приза, который может заработать на турнире одна национальная ассоциация.

А сколько заработает Германия от проведения Евро-2024?

Под конец давайте абстрагируемся исключительно от призовых УЕФА, и обратимся к вопросу потенциального заработка страны-хозяйки турнира, которой для Евро-2024 стала Германия.

Накануне старта турнира Институт экономических исследований, являющийся структурным подразделением Мюнхенского университета, подсчитал, что проведение финального турнира Евро-2024 способно принести прибыль немецкому государству в размере одного миллиарда евро. Больше всего поступлений ожидается в сфере гостиничного бизнеса, а также в продуктовом ритейле и в сфере общественного питания (рестораны, кафе, бары и т.п.).

Официальные оценки Министерства экономики Германии, как ожидается, будут опубликованы уже ближе к концу года, однако эксперты, консультировавшие органы государственной власти, также акцентировали внимание на вероятности значительного улучшения рентабельности в ряде секторов экономики именно от самого факта проведения Евро-2024.

Впрочем, наилучших из возможных, согласно расчетам, показателей немецкому государству добиться все равно уже не удастся. Виной тому – вылет сборной Германии в четвертьфинале от Испании (1:2). Ведь если бы «Бундестим» выиграла континентальное первенство, только тогда бы крупнейшая экономика Европы получила максимальную прибыль от турнира.