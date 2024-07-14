Бронза для Суареса. Уругвай выиграл матч за третье место Копа Америка
После 2:2 в основное время в серии пенальти «небесно-голубые» одолели Канаду
Состоялся матч за третье место на Кубке Америки, в котором играли неудачники полуфиналов Канада и Уругвай. Игра проходила в американском городе Шарлотт.
Основное время игры закончилось со счетом 2:2. На быстрый гол Родриго Бентанкура еще до середины первого тайма ответил Исмаэль Коне, в конце матча показалось, что Канада сумеет завоевать медали, поскольку Джонатан Дэвид забил на 80 минуте, однако Луис Суарес на 90+ 3 минуте сумел спасти игру и перевести ее в серию пенальти, поскольку дополнительное время на турнире не предусмотрено регламентом.
А в серии одиннадцатиметровых ударов сильнее оказались уругвайцы, реализовавшие четыре попытки. У Канады промахнулись Исмаэль Коне и Альфонсо Дэвис, не забивший решающий пенальти. Таким образом, третье место на турнире занял Уругвай.
В решающем матче за трофей будут играть Аргентина и Колумбия.
Кубок Америки. Матч за третье место. Шарлотт (США)
Канада – Уругвай – 2:2 (пен. 3:4)
Голы: Коне, 22, Дэвид, 80 – Бентонкур, 8, Суарсе, 90+3
Серия пенальти: 1:0 - Дэвид, 1:1 - Вальверде, 2:1 - Бомбито, 2:2 - Бентанкур, 2:2 - Кон, 2:3 - Де Арраскеаэта, 3:3 - Чойнир, 3:4 - Луис Суарес, 3:4 - Дэвис.
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