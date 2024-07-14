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Кубок Америки
Канада
14.07.2024 03:00 – 161 2 : 2
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Уругвай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
14 июля 2024, 05:20 | Обновлено 14 июля 2024, 05:29
662
0

Бронза для Суареса. Уругвай выиграл матч за третье место Копа Америка

После 2:2 в основное время в серии пенальти «небесно-голубые» одолели Канаду

14 июля 2024, 05:20 | Обновлено 14 июля 2024, 05:29
662
0
Бронза для Суареса. Уругвай выиграл матч за третье место Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч за третье место на Кубке Америки, в котором играли неудачники полуфиналов Канада и Уругвай. Игра проходила в американском городе Шарлотт.

Основное время игры закончилось со счетом 2:2. На быстрый гол Родриго Бентанкура еще до середины первого тайма ответил Исмаэль Коне, в конце матча показалось, что Канада сумеет завоевать медали, поскольку Джонатан Дэвид забил на 80 минуте, однако Луис Суарес на 90+ 3 минуте сумел спасти игру и перевести ее в серию пенальти, поскольку дополнительное время на турнире не предусмотрено регламентом.

А в серии одиннадцатиметровых ударов сильнее оказались уругвайцы, реализовавшие четыре попытки. У Канады промахнулись Исмаэль Коне и Альфонсо Дэвис, не забивший решающий пенальти. Таким образом, третье место на турнире занял Уругвай.

В решающем матче за трофей будут играть Аргентина и Колумбия.

Кубок Америки. Матч за третье место. Шарлотт (США)

Канада – Уругвай – 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Коне, 22, Дэвид, 80 – Бентонкур, 8, Суарсе, 90+3

Серия пенальти: 1:0 - Дэвид, 1:1 - Вальверде, 2:1 - Бомбито, 2:2 - Бентанкур, 2:2 - Кон, 2:3 - Де Арраскеаэта, 3:3 - Чойнир, 3:4 - Луис Суарес, 3:4 - Дэвис.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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