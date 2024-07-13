14 июля на «Банк оф Америка Стэдиум» пройдет матч за третье место Копа Америка, в котором сборная Канады встретится со сборной Уругвая. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Канада

Команда смогла неплохо проявить себя на турнире. При том, что она, безусловно прибавив в этом поколении, с Дэвисом, Лариным и Дэвидом, все равно не стала каким-то грандом. И при долгожданном выходе на чемпионат мира проиграли в Катаре все поединки, да и на соревнованиях КОНКАКАФ, Золотом Кубке и Лиге Наций, показала посредственный результат. Тут же, на Копа Америка, красные фактически выжали максимум. Они ведь проиграли только Аргентине, сначала в групповом этапе, потом в полуфинале - оба раза по 0:2. В группе для завоевания второго места и выхода в плей-офф хватило победы над Перу при 0:0 с Чили. А в четвертьфинале подопечные Джесси Марша ограничились только ничьей, и только в серии пенальти получилось выбить Венесуэлу.

Ставки на матч Канада – Уругвай

Уругвай

Сборная играет с прошлого сезона под руководством Марсело Бьелсы. И при нем получилось фактически закончить смену поколений, при этом показывая хорошие результаты. Осенью прошлого года чарруа оптимистично стартовали в квалификации к следующему чемпионату мира, не обойдясь без поражения, но при этом взяв ряд побед, в том числе с Бразилией и даже Аргентиной (2:0 на выезде). На Копа Америка подопечные Бешеного тоже смотрелись симпатично. Они выиграли все 3 поединка группового этапа, не только у скромных Панамы и Боливии, но и со США. А в четвертьфинале именно эта команда выбила Бразилию, правда, только в серии пенальти, после нулевой ничьей. Возможно, там потратили слишком много сил, ведь в 1/2 не смогли ответить на гол Лермы, хотя весь второй тайм были в большинстве.

Статистика личных встреч

Осенью 2022-го года сборные единственный раз играли друг с другом. Тогда южноамериканцы выиграли 2:0.

Прогноз

GGBET считает, что Уругвай заметно сильнее. Согласимся и поставим на то, что они выиграют при форе -1 забитый мяч (коэффициент - 1,89).