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Кубок Америки
13 июля 2024, 23:27 |
146
0

Канада – Уругвай. Прогноз и анонс на матч за третье место Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

13 июля 2024, 23:27 |
146
0
Канада – Уругвай. Прогноз и анонс на матч за третье место Копа Америка 2024
Twitter

14 июля на «Банк оф Америка Стэдиум» пройдет матч за третье место Копа Америка, в котором сборная Канады встретится со сборной Уругвая. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Канада

Команда смогла неплохо проявить себя на турнире. При том, что она, безусловно прибавив в этом поколении, с Дэвисом, Лариным и Дэвидом, все равно не стала каким-то грандом. И при долгожданном выходе на чемпионат мира проиграли в Катаре все поединки, да и на соревнованиях КОНКАКАФ, Золотом Кубке и Лиге Наций, показала посредственный результат. Тут же, на Копа Америка, красные фактически выжали максимум. Они ведь проиграли только Аргентине, сначала в групповом этапе, потом в полуфинале - оба раза по 0:2. В группе для завоевания второго места и выхода в плей-офф хватило победы над Перу при 0:0 с Чили. А в четвертьфинале подопечные Джесси Марша ограничились только ничьей, и только в серии пенальти получилось выбить Венесуэлу.

Ставки на матч Канада – Уругвай

Уругвай

Сборная играет с прошлого сезона под руководством Марсело Бьелсы. И при нем получилось фактически закончить смену поколений, при этом показывая хорошие результаты. Осенью прошлого года чарруа оптимистично стартовали в квалификации к следующему чемпионату мира, не обойдясь без поражения, но при этом взяв ряд побед, в том числе с Бразилией и даже Аргентиной (2:0 на выезде). На Копа Америка подопечные Бешеного тоже смотрелись симпатично. Они выиграли все 3 поединка группового этапа, не только у скромных Панамы и Боливии, но и со США. А в четвертьфинале именно эта команда выбила Бразилию, правда, только в серии пенальти, после нулевой ничьей. Возможно, там потратили слишком много сил, ведь в 1/2 не смогли ответить на гол Лермы, хотя весь второй тайм были в большинстве.

Статистика личных встреч

Осенью 2022-го года сборные единственный раз играли друг с другом. Тогда южноамериканцы выиграли 2:0.

Прогноз

GGBET считает, что Уругвай заметно сильнее. Согласимся и поставим на то, что они выиграют при форе -1 забитый мяч (коэффициент - 1,89).

Прогноз Sport.ua
Канада
14 июля 2024 -
03:00
Уругвай
Фора Уругвая (-1) 1.89 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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