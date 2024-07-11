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Кубок Америки
11 июля 2024, 10:18 |
53
0

Канада – Уругвай. Матч за 3 место Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE

Матч состоится 14 июля в 03:00 по Киеву

11 июля 2024, 10:18 |
53
0
Канада – Уругвай. Матч за 3 место Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Уругвая

14 июля в 03:00 в американском городе Шарлотт состоится матч за третье место Копа Америка 2024 между сборными Канады и Уругвая.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфинале Канада проиграла Аргентине (0:2), а Уругвай уступил Колумбии (0:1).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Канада – Уругвай. Матч за 3 место Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE

Канада – Уругвай
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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