Кубок Америки11 июля 2024, 10:18 |
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Канада – Уругвай. Матч за 3 место Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
Матч состоится 14 июля в 03:00 по Киеву
11 июля 2024, 10:18 |
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14 июля в 03:00 в американском городе Шарлотт состоится матч за третье место Копа Америка 2024 между сборными Канады и Уругвая.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В полуфинале Канада проиграла Аргентине (0:2), а Уругвай уступил Колумбии (0:1).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Канада – Уругвай. Матч за 3 место Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
Канада – УругвайСмотреть трансляцию
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