14 июля в 03:00 в американском городе Шарлотт состоится матч за третье место Копа Америка 2024 между сборными Канады и Уругвая.

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В полуфинале Канада проиграла Аргентине (0:2), а Уругвай уступил Колумбии (0:1).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Канада – Уругвай. Матч за 3 место Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE