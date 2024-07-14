Сегодня ночью состоялся матч за третье место Копа Америка-2024, в котором встречались сборные Канады и Уругвая. После ничьи 2:2 в основное время Уругвай оказался сильнее в серии пенальти.

Кубок Америки. Матч за третье место. Шарлотт (США)

Канада – Уругвай – 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Коне, 22, Дэвид, 80 – Бентанкур, 8, Суарес, 90+3

Серия пенальти: 1:0 - Дэвид, 1:1 - Вальверде, 2:1 - Бомбито, 2:2 - Бентанкур, 2:2 - Кон, 2:3 - Де Арраскеаэта, 3:3 - Чойнир, 3:4 - Луис Суарес, 3:4 - Дэвис.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: