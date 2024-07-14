Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Канада – Уругвай – 2:2, по пенальти – 3:4. Видео голов и обзор матча
Кубок Америки
14 июля 2024, 08:20 |
435
0

Канада – Уругвай – 2:2, по пенальти – 3:4. Видео голов и обзор матча

Обзор «бронзового» матча Копа Америка-2024

14 июля 2024, 08:20 |
435
0
Канада – Уругвай – 2:2, по пенальти – 3:4. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня ночью состоялся матч за третье место Копа Америка-2024, в котором встречались сборные Канады и Уругвая. После ничьи 2:2 в основное время Уругвай оказался сильнее в серии пенальти.

Кубок Америки. Матч за третье место. Шарлотт (США)

Канада – Уругвай – 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Коне, 22, Дэвид, 80 – Бентанкур, 8, Суарес, 90+3

Серия пенальти: 1:0 - Дэвид, 1:1 - Вальверде, 2:1 - Бомбито, 2:2 - Бентанкур, 2:2 - Кон, 2:3 - Де Арраскеаэта, 3:3 - Чойнир, 3:4 - Луис Суарес, 3:4 - Дэвис.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

По теме:
Аргентина – Колумбия. Прогноз и анонс на финальный матч Копа Америка 2024
Бронза для Суареса. Уругвай выиграл матч за третье место Копа Америка
Рух – Осиек – 1:3. Второе поражение за день. Видео голов и обзор матча
сборная Уругвая по футболу сборная Канады по футболу Копа Америка видео голов и обзор
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
Футбол | 13 июля 2024, 20:58 12
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом

«Пенсионеры» провели товарищеский спарринг с «Лидсом»

Брондбю – Динамо Киев. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 14 июля 2024, 06:01 0
Брондбю – Динамо Киев. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Брондбю – Динамо Киев. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 13.07.2024, 09:38
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Откажитесь и от участия. В россии не будут показывать Олимпиаду
Олимпийские игры | 14.07.2024, 02:50
Откажитесь и от участия. В россии не будут показывать Олимпиаду
Откажитесь и от участия. В россии не будут показывать Олимпиаду
Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
Теннис | 13.07.2024, 18:05
Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал единственного бойца современности, который похож на него
Майк Тайсон назвал единственного бойца современности, который похож на него
14.07.2024, 07:44
Бокс
ФОТО. Звездная украинская телеведущая обратилась к Усику. Он отреагировал
ФОТО. Звездная украинская телеведущая обратилась к Усику. Он отреагировал
14.07.2024, 07:15
Бокс
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
13.07.2024, 07:02 4
Бокс
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
14.07.2024, 00:33 11
Футбол
Президент WBC назвал возможного соперника победителя реванша Усик – Фьюри
Президент WBC назвал возможного соперника победителя реванша Усик – Фьюри
12.07.2024, 18:49
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
12.07.2024, 10:06 100
Футбол
Джек-пот Испании, сколько для Украины? Как УЕФА поделит деньги за Евро-2024
Джек-пот Испании, сколько для Украины? Как УЕФА поделит деньги за Евро-2024
12.07.2024, 16:29 7
Футбол
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
13.07.2024, 07:57 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем